Влившего слону в хобот пиво туриста раскритиковали в соцсетях

2 минуты чтения 13:53 | Обновлено: 13:56

Турист из Испании выложил в сеть видео, на котором он выливает в хобот слона пиво. Ролик был снят в кенийском заповеднике и вызвал волну возмущения в соцсетях. Пользователи потребовали наказать мужчину, а власти страны начали проверку по факту инцидента. Об этом сообщает Би-би-си.

В ролике мужчина сначала пьет из банки кенийское пиво Tusker, а затем из этой же банки выливает остатки в хобот слону. Видео он подписал словами «Просто слон с другом-слоном». После появления критических комментариев публикация исчезла и его аккаунта.

Журналисты Би-би-си проанализировали кадры и подтвердили их подлинность. По характерным деталям местности и внешности животного удалось определить, что она сделана в частном заповеднике Ol Jogi Conservancy в округе Лайкипиа в Кании.

Сотрудник заповедника, увидев ролик, заявил, что «шокирован» поведением туриста. «Этого не должно было произойти. Мы занимаемся охраной природы и не позволяем людям приближаться к слонам», — заявил он Би-би-си. По его словам, материалы уже переданы в соответствующие инстанции. В Службе охраны дикой природы Кении также сообщили, что проводят расследование.

Слона, которого напоили пивом, удалось идентифицировать по размерам и форме бивней, один из которых поврежден. По данным заповедника, это животное по кличке Бупа, спасенное в 1989 году во время массового истребления слонов в Зимбабве и перевезенное в Ol Jogi еще детенышем. Сейчас в заповеднике обитает около 500 слонов.

Имя туриста не называется, но в соцсетях он позиционирует себя как «охотник за адреналином». Ранее мужчина публиковал видео из соседнего заповедника Ol Pejeta, где кормил морковью носорога. В заповеднике, где находится животное, заявили, что турист нарушил правила, — ему нельзя было даже прикасаться к носорогу. 

Кенийский биолог и специалист по охране слонов Винни Кииру в беседе с Би-би-си назвала действия туриста «печальными» и опасными. По ее словам, они создают у людей ложное впечатление, что к диким слонам можно легко подходить и кормить их.

В июле этого года две британские туристки погибли в национальном парке Южная Луангва в Замбии после нападения разъяренной слонихи. Животное пошло в атаку даже несмотря на предупредительные выстрелы сотрудников заповедника, сопровождающих женщин.

