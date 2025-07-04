Слон насмерть затоптал туристов во время сафари в Замбии

В национальном парке Южная Луангва в Замбии две женщины погибли после нападения разъяренной слонихи, сообщает The Times.

По данным газеты, туристки — 68-летняя британка Джанет Тейлор Истон и 67-летняя гражданка Новой Зеландии Эллисон Джин Тейлор — гуляли по национальному парку в сопровождении группы и вооруженного инспектора. Во время перехода через реку Луангва они заметили на расстоянии самку слона с детенышем и отклонились от маршрута примерно на 50 метров, чтобы избежать контакта. Однако уже через несколько минут слониха начала стремительно приближаться к людям.

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Первой под удар попала Эллисон Тейлор. По словам полиции Замбии, у женщины были проблемы с ногой, и она не смогла быстро отойти. Затем, несмотря на предупредительные выстрелы, слониха атаковала вторую туристку — Джанет Тейлор. Обе жертвы погибли на месте от полученных травм.

Как пишет The Times, слониха была ранена в ходе попыток остановить ее, однако это не помогло избежать трагедии. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что самки слонов особенно агрессивны при защите детенышей и могут атаковать даже при отсутствии прямой угрозы.

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В Замбии это уже не первая смерть туристов от нападения слонов. В прошлом году жертвами нападений, по данным СМИ, стали две женщины из США. В обоих случаях слоны неожиданно атаковали сафари-автомобили с туристами, переворачивали их и топтали людей ногами. Тогда же, в 2024 году, трагедия произошла в ЮАР в заповеднике «Пиланесберг» — там стая слонов затоптала мужчину из Испании, который вышел из машины, чтобы сфотографировать животных. Ежегодно в мире от нападений слонов погибают от 100 до 500 человек, включая туристов и местное население.

