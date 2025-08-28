В Германии поспорили о колонии для сменившего гендерный маркер неонациста

В Германии разразились споры относительно того, в какой колонии будет отбывать наказание осужденный за подстрекательство к ненависти, клевету и оскорбления Свен Либих, после приговора сменивший гендерный маркер в паспорте с мужского на женский, а имя — на Марла-Свенья Либих. Об этом пишет Би-би-си.

В июле 2023 года Либиха приговорили году и шести месяцам тюрьмы. На тот момент в его паспорте был указан мужской гендерный маркер, соответствующий его полу, и имя — Свен Либих. Местная пресса называла его членом неонацистской группировки Blood and Honour («Кровь и честь»).

В конце 2024 года Либих сменил свой гендерный маркер в документах с мужского на женский, воспользовавшись недавно вступившим в силу немецким законом о самоопределении: согласно ему, для смены гендерного маркера любому человеку достаточно написать заявление в бюро актов гражданского состояния, а решение суда для этого не требуется. После этого и возник вопрос о месте отбывания наказания, которое назначил суд.

Местная пресса усомнилась в искренности намерений неонациста. «Сомнительно, что это серьезно. В течение многих лет Либих была известна своими экстремистскими правыми взглядами. Она также в прошлом выступала с квирофобными заявлениями», — написал немецкий журнал Spiegel.

В ответ в немецкий совет по делам прессы поступила жалоба, в которой немецкие издания обвинялись в том, что они некорректно представляют гендер транс-персоны. Однако члены совета единогласно отклонили жалобу, назвав ее необоснованной. Они заявили, что Либих «совершила смену гражданского состояния неправомерным образом, чтобы спровоцировать и опозорить государство».

Тем не менее, главный прокурор города Галле Деннис Чернота сообщил, что Либих поедет отбывать наказание в женскую тюрьму в Хемнице. «Я начну отбывать свой тюремный срок по расписанию. 29 августа 2025 года в 10 вечера я буду в исправительном учреждении Хемниц со своими чемоданами», — рассказывает Либих в соцсети X.

В то же время в генеральной прокуратуре Германии уточнили, что окончательное решение о месте отбывания наказания еще не принято. Там пояснили, что тюремной администрации предстоит оценить, представляет ли Либих угрозу для безопасности и порядка в исправительном учреждении. От этой оценки будет зависеть перевод в другую колонию.

Вопрос, можно ли отправлять транс-женщин (людей мужского пола, идентифицирующих себя как женщины), в женские тюрьмы, особенно если они были осуждены за насильственные преступления, является предметом ожесточенных споров во многих странах. Сторонники такого решения говорят о том, что транс-персоны могут ощущать себя небезопасно в мужских колониях; критики же обращают внимание на то, что это ставит под угрозу женщин в тюрьмах.