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Мир

Осужденная за насилие совершила транспереход и изнасиловала сокамерницу уже в женской тюрьме

17:49 19.11.2024

Обвинительная палата в городе Кордова в Аргентине утвердила решение о предварительном заключении Габриэлы Фернандес, которая обвиняется в совершении сексуализированного насилия. Ранее в процессе отбывания наказания за нанесение телесных повреждений она совершила трансгендерный переход. Об этом сообщает издание La Nación. Комментируя случившееся, вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль назвала «дегенератами» людей, выступающих за гендерную идеологию. 

Как пишет издание, Габриэла Фернандес оказалась в тюрьме еще до перехода, в 2016 году. Тогда ее приговорили к трем годам заключения за нанесение легких телесных повреждений и лишение свободы. В отношении кого были совершены преступления, не уточняется. В конце 2018 года Тюремная служба перевела Фернандес в женскую часть тюрьмы Бувер, поскольку она сменила гендерную идентичность.

В апреле 2019 года ей были предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, нанесении легких телесных повреждений и угрозах нападения на другую сокамерницу. Позже Фернандес была освобождена условно-досрочно.

Однако в конце того же года, а затем в 2022 году на Фернандес написали заявления ее партнеры (женщины это или мужчины, не уточняется). В первом случае и Фернандес, и автор заявления использовали ее прошлое, мужское имя, но тогда оба дела были закрыты.

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В ноябре 2023 года Габриэлу, которая находилась на свободе, снова обвинили в незаконном лишении свободы, угрозах и нанесении легких телесных повреждений еще одному, новому партнеру. После того как она нарушила предписание суда не общаться с предполагаемой жертвой, ее поместили под стражу. Находясь в заключении, Фернандес совершила сексуализированное насилие по отношению к одной из заключенных, которая, вероятно, после этого забеременела.

«Обвиняемая была осуждена за преступления, связанные с гендерным насилием, до того, как она стала считать себя женщиной. Как женщина, она была переведена в учреждение исключительно для женщин, где совершила несколько преступлений, связанных с гендерным насилием, причем все ее жертвы были женщинами. После освобождения, как ни странно, она подала жалобы на своего нынешнего партнера, использовав свою прежнюю (мужскую) личность. Другие партнеры в этот период свободы также осуждали ее за действия, связанные с гендерным насилием», — сказано в постановлении суда.

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В документе также сказано, что «для того, чтобы обеспечить полное соблюдение прав обвиняемой, были нарушены или поставлены под угрозу права 481 женщины», не считая служащих тюремном заведении. 

На произошедшее отреагировала вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль. «Все ясно и просто: тот, кто выступает за гендерную идеологию, — дегенерат, а тот, кто выступает за сексуализацию детей, — потенциальный педофил. Наше правительство будет бороться с ними», — написала она на своей странице в соцсети Х.

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