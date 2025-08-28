EN
Мужчина проник в дом и взял кровь из вены у спящей хозяйки

2 минуты чтения

В Китае мужчину по фамилии Ли приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он проник в дом незнакомой женщины, усыпил ее, а затем взял у нее образец крови, пишет South China Morning Post.

Как сообщает издание, инцидент произошел рано утром 1 января 2024 года. Ли проник в дом женщины по имени Юй в городском округе Янчжоу, провинции Цзянсу. В этот момент хозяйка была в своей кровати. Как сообщается, чтобы попасть в дом, Ли не пришлось взламывать замки — входная дверь оказалась не заперта.

Увидев женщину, Ли усыпил ее с помощью куска ткани, который был пропитан препаратами для наркоза. Когда женщина потеряла сознание, мужчина взял кровь из вены на ее руке. В этот момент домой с работы вернулся муж Юй. Увидев постороннего мужчину у тела супруги, он схватил чайник и ударил незваного гостя по голове, после чего тот убежал. 

Супруги сообщили о случившемся в полицию, и вскоре Ли задержали и обвинили в незаконном проникновении в жилище. На суде мужчина заявил, что он просто любит вламываться в чужие дома. По его словам, это доставляет ему острые ощущения и помогает «снять стресс». Как оказалось, ранее Ли уже был судим за кражу, изнасилование и проникновение в жилище. 

В начале июля в столице Японии за неоднократные незаконные проникновения в квартиру коллеги арестовали 27-летнего мужчину. Местные СМИ писали, что таким образом он пытался привлечь внимание девушки.

На работе его описывали как «тихого и замкнутого» человека без аккаунтов в соцсетях. По словам коллег, мужчина проявлял интерес к новой сотруднице — писал ей сообщения, расспрашивал о личной жизни, любимой еде и животных. Девушка несколько раз ответила из вежливости, но затем прекратила общение.

Тогда мужчина смог незаметно сделать дубликат ключа от ее квартиры и стал регулярно приходить туда пока она была на работе. По данным полиции, он нанес не менее 20 таких тайных визитов, во время которых сделал более 300 фотографий, а также украл некоторые вещи в качестве сувениров.

Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
