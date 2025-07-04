EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина тайно проникал в дом понравившейся коллеги и воровал ее вещи

2 минуты чтения 16:24

Полиция Токио задержала 27-летнего мужчину после многократных незаконных проникновений в квартиру коллеги. Таким образом он пытался привлечь внимание девушки, пишет South China Morning Post.

По информации издания, Юки Мурай, которого коллеги описывают как «тихого и замкнутого» человека без социальных сетей, заинтересовался новой сотрудницей, присоединившейся к команде около полугода назад. Он писал ей сообщения и задавал личные вопросы о жизни, предпочтениях в еде и любимых животных. Девушка ответила ему «из вежливости» несколько раз, а потом прекратила общение.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
Экономика6 минут чтения

Тогда японец решил действовать иначе. Он вытащил из ее сумки ключ от квартиры, тайком сделал копию и начал систематически приходить в дом и делать фотографии на память. В общей сложности он побывал в ее квартире не менее 20 раз и сделал более 300 снимков. Как отмечает South China Morning Post, он также забирал некоторые вещи с собой в качестве «сувениров» — именно по этой причине девушка заметила неладное и установила в доме камеры видеонаблюдения. По данным японского таблоида Tokyo Reporter, мужчина унес вещей примерно на 140 долларов. 

Сам Юки Мурай позже признался полиции, что хотел, чтобы женщина «ощущала его присутствие». Теперь японцу грозит уголовная ответственность за незаконное проникновение и вторжение в частную жизнь.

Европу накрыло аномальной жарой
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
Мир6 минут чтения


Ранее в СМИ попала еще одна подобная история: молодая японка, пришедшая домой во время обеденного перерыва, обнаружила в своей постели 47-летнего начальника. Из одежды на мужчине было только нижнее белье. Позже полиция выяснила, что он уже неоднократно проникал в квартиру.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Проверьте свою память
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Экономика
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01
Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16 3 июля
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Мир
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
00:01 3 июля
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54 2 июля
Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01 2 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования