Мужчина тайно проникал в дом понравившейся коллеги и воровал ее вещи

Полиция Токио задержала 27-летнего мужчину после многократных незаконных проникновений в квартиру коллеги. Таким образом он пытался привлечь внимание девушки, пишет South China Morning Post.

По информации издания, Юки Мурай, которого коллеги описывают как «тихого и замкнутого» человека без социальных сетей, заинтересовался новой сотрудницей, присоединившейся к команде около полугода назад. Он писал ей сообщения и задавал личные вопросы о жизни, предпочтениях в еде и любимых животных. Девушка ответила ему «из вежливости» несколько раз, а потом прекратила общение.

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Тогда японец решил действовать иначе. Он вытащил из ее сумки ключ от квартиры, тайком сделал копию и начал систематически приходить в дом и делать фотографии на память. В общей сложности он побывал в ее квартире не менее 20 раз и сделал более 300 снимков. Как отмечает South China Morning Post, он также забирал некоторые вещи с собой в качестве «сувениров» — именно по этой причине девушка заметила неладное и установила в доме камеры видеонаблюдения. По данным японского таблоида Tokyo Reporter, мужчина унес вещей примерно на 140 долларов.

Сам Юки Мурай позже признался полиции, что хотел, чтобы женщина «ощущала его присутствие». Теперь японцу грозит уголовная ответственность за незаконное проникновение и вторжение в частную жизнь.



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Ранее в СМИ попала еще одна подобная история: молодая японка, пришедшая домой во время обеденного перерыва, обнаружила в своей постели 47-летнего начальника. Из одежды на мужчине было только нижнее белье. Позже полиция выяснила, что он уже неоднократно проникал в квартиру.