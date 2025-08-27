Пару для редкой улитки будут искать всей страной

В Новой Зеландии запустили кампанию по поиску партнера для улитки по имени Нед, у которой раковина закручена влево. Такая особенность встречается примерно у одного из 40 тысяч моллюсков этого вида. Улитки-«левши» не могут спариваться с особями с обычной «правосторонней» формой. Об этом сообщает The Guardian

Из-за зеркального расположения репродуктивных органов у Неда почти нет шансов найти себе пару естественным образом, уточняет издание. Если в стране не обнаружат еще одну «левостороннюю» улитку, он обречен на жизнь в одиночестве.

Самые смертельно опасные озера мира Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки Мир 11 минут чтения

Неда нашла в своем саду художница и писательница Жизель Кларксон. «Сначала я решила, что это другой вид, — рассказала она The Guardian. — Когда тысячи раз видишь улитку с раковиной в одну сторону, а потом замечаешь зеркальное отражение, это кажется очень странным».

Кларксон поселила моллюска в аквариуме, дала ему имя и связалась с журналом New Zealand Geographic. Издание объявило национальную кампанию по поиску пары для Неда. Жителей страны призывают проверять свои сады и парки и сообщать о найденных улитках с левосторонней спиралью.

The Guardian напоминает, что подобные истории уже привлекали внимание. Так, в 2017 году в Лондоне искали пару для другой редкой улитки — Джереми. Тогда удалось найти сразу двух «левосторонних» особей, но они выбрали друг друга, а не Джереми. Позже Джереми все же оставил потомство, однако никто из его «детей» не унаследовали его особенность.

Самые большие змеи в мире Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой Мир 10 минут чтения

Хотя садовые улитки в Новой Зеландии считаются вредителями, редакция журнала New Zealand Geographic подчеркивает, что кампания имеет более широкий смысл. «Наша задача — укреплять связь людей с окружающей средой», — сказала главный редактор Кэтрин Вулф. По ее словам, история Неда может стать поводом задуматься о садоводстве, устройстве природы и необычных механизмах размножения.

Ранее СМИ сообщили о запуске специальной программы по сохранению древесных улиток, которые отличаются такой красотой, что их истребляют ради раковин. Моллюски обитают только в лесах восточной Кубы и находятся под угрозой исчезновения.