Улиткам угрожает их собственная красота

Группа ученых запустила программу по сохранению древесных улиток Polymita, известных своими яркими и необычными раковинами. Эти моллюски обитают только в лесах восточной Кубы и находятся под угрозой исчезновения. Главная причина — незаконная торговля их раковинами, которые высоко ценятся среди коллекционеров. Об этом пишет Би-би-си.

Всего известно шесть видов улиток Polymita. Самый редкий из них — Polymita sulphurosa, у которой раковина окрашена в лаймово-зеленый цвет с синими узорами и оранжево-желтыми полосами. Все представители рода отличаются насыщенной, яркой окраской. Биологи до сих пор не до конца понимают ее эволюционное значение.

«Именно их красота делает их уязвимыми», — говорит профессор Ангус Дэвисон, эволюционный генетик из Университета Ноттингема в Великобритании. Он отмечает, что спрос на раковины способствует вымиранию отдельных видов.

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Хотя экспорт улиток и их раковин с Кубы без разрешения запрещен согласно международной Конвенции о торговле видами, находящимися под угрозой, фактически продажа за пределами страны остается легальной и не регулируется. На онлайн-платформах можно найти предложения с раковинами Polymita, в том числе от продавцов из Великобритании. В частности, комплект из семи штук можно приобрести за 160 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей).

Чтобы предотвратить исчезновение вида, ученые начали программу по изучению и сохранению улиток. Так, профессор Бернардо Рейес-Тур, биолог из Университета Восточной Кубы, занимается разведением улиток в домашних условиях. Пока они не размножаются, но чувствуют себя хорошо, несмотря на регулярные перебои с электричеством и жару, уточняет Би-би-си.

А параллельно с этим команда из Ноттингема расшифровывает геном улиток. Ученые хотят понять, какие именно гены отвечают за разнообразие окраски и как связаны между собой разные виды. Это поможет не только лучше изучить улиток, но и составить научно обоснованные планы по их спасению.

«Восточная Куба — единственное место в мире, где живут эти улитки, — говорит Дэвисон. — Мы надеемся, что генетические данные помогут защитить их до того, как они исчезнут навсегда».

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