В ближайшем будущем акулы могут остаться без зубов. К этому может привести быстрое закисление воды в мировых океанах. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на результаты научного исследования.

Как отмечает издание, обычно у акул есть несколько рядов зубов, а на месте поврежденных или потерянных со временем вырастают новые. Однако, по словам ученых, закисление морской воды, вызванное быстрым поглощением углекислого газа, чревато тем, что морские хищники будут терять зубы быстрее, чем отращивать новые.

В последних исследованиях говорится, что потеря зубов может помешать акулам нормально питаться, а это, в свою очередь, может «потенциально повлиять на популяцию акул и стабильность морской экосистемы».

По словам экспертов, быстрое поглощение морской водой углекислого газа приводит к цепной реакции, которая снижает уровень ее pH. Так, согласно прогнозам, к 2300 году уровень pH в океанах планеты может упасть с текущих 8,1 до 7,3.

Для проверки эффекта такого закисления морской воды ученые поместили 60 недавно выпавших акульих зубов в два резервуара. В одном из них была морская вода с текущим средним значением pH (8,1), а в другом — с прогнозируемым (7,3).

Как рассказал ведущий автор исследования сотрудник Института зоологии и взаимодействия организмов при Университете имени Генриха Гейне Максимилиан Баум, спустя восемь недель зубы, помещенные в более кислую среду, получили вдвое больше повреждений. В частности, исследователи отметили «усиление коррозии корней».

Ученые подчеркивают, что ускоренная потеря зубов может усугубить проблемы, с которыми акулы сталкиваются уже сейчас, например, недостаток пищи, вызванный чрезмерным выловом рыбы. По словам Баума, закисление морской воды может особенно негативно повлиять на те виды акул, у которых меньше зубов или они восстанавливаются не так быстро.

Ученые подчеркивают, что ключевым фактором в вопросе замедления закисления океанской воды является сокращение антропогенных выбросов углекислого газа. Ранее математик Массачусетского технологического института Дэниэль Ротман заявил, что скорость накопления углекислого газа в атмосфере Земли является главным фактором возможного нового вымирания на планете.