Ученый рассказал о риске нового массового вымирания на Земле

Математик Массачусетского технологического института (MIT) Дэниэль Ротман заявил, что главным фактором риска для жизни на Земле является не уровень углекислого газа (CO2) в атмосфере, а скорость его накопления. В интервью The Guardian он подчеркнул, что нарушения этого цикла в прошлом приводили к так называемым массовым вымираниям, когда жизнь на Земле резко теряла биологическое разнообразие.

Издание напоминает, что ранее геологи предполагали, что крупнейшие катастрофы в истории планеты ранее вызывали астероиды. Однако новые исследования показали, что многие из них были связаны с масштабными вулканическими извержениями, которые выбрасывали в атмосферу и океаны критические объемы CO2.

По словам Ротмана, когда в атмосферу попадает слишком много диоксида углерода за короткий срок, баланс углеродного цикла нарушается и Земля «может перейти в режим своего рода планетарного сбоя» и начинает выделять больше углерода. Это, как отмечает издание, может привести к длительным катастрофическим последствиям.

Ключевым фактором в этом процессе, подчеркивает ученый, является не абсолютный уровень CO2, а темпы его роста. По его словам, не важно будет ли уровень углекислого газа выше или ниже, чем сегодня, а также станет ли Земля в результате этого теплее или холоднее. Именно скорость изменения уровня CO2 может привести к глобальным последствиям, которые Ротман сравнивает с Армагеддоном.

На данный момент человечество, как отмечает Ротман, выбрасывает углекислый газ, возможно, в 10 раз быстрее, чем сибирские вулканы, которые привели к самому страшному массовому вымиранию за всю историю планеты.

Ученый объяснил, что когда, например, из-за извержения вулканов в атмосферу выбрасывается огромная порция CO2, то у Земли «есть несколько аварийных ручных тормозов». Так, сначала избыток углекислого газа поглощают океаны, становясь более кислыми, а затем pH океанов восстанавливается в течение сотен тысячелетий.

Ротман убежден, что если CO2 будет поступать в атмосферу в большом количестве в течение очень длительного времени, то планета справится. Но если углекислого газа будет поступать больше, чем нужно, за достаточно короткий период времени, то это, по его мнению, может «вызвать короткое замыкание в биосфере».

Скорость, с которой человечество сегодня выбрасывает CO2 в океаны и атмосферу, значительно превышает способность планеты справляться с этим, подчеркивает Ротман. Он считает, что Земля находится на «начальной стадии системного сбоя» и предупреждает, что если выбросы продолжатся в том же объеме, то человечество может столкнуться с серьезными последствиями.