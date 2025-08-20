EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученый рассказал о риске нового массового вымирания на Земле

2 минуты чтения 17:15

Математик Массачусетского технологического института (MIT) Дэниэль Ротман заявил, что главным фактором риска для жизни на Земле является не уровень углекислого газа (CO2) в атмосфере, а скорость его накопления. В интервью The Guardian он подчеркнул, что нарушения этого цикла в прошлом приводили к так называемым массовым вымираниям, когда жизнь на Земле резко теряла биологическое разнообразие. 

Издание напоминает, что ранее геологи предполагали, что крупнейшие катастрофы в истории планеты ранее вызывали астероиды. Однако новые исследования показали, что многие из них были связаны с масштабными вулканическими извержениями, которые выбрасывали в атмосферу и океаны критические объемы CO2.

По словам Ротмана, когда в атмосферу попадает слишком много диоксида углерода за короткий срок, баланс углеродного цикла нарушается и Земля «может перейти в режим своего рода планетарного сбоя» и начинает выделять больше углерода. Это, как отмечает издание, может привести к длительным катастрофическим последствиям. 

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
Мир7 минут чтения

Ключевым фактором в этом процессе, подчеркивает ученый, является не абсолютный уровень CO2, а темпы его роста. По его словам, не важно будет ли уровень углекислого газа выше или ниже, чем сегодня, а также станет ли Земля в результате этого теплее или холоднее. Именно скорость изменения уровня CO2 может привести к глобальным последствиям, которые Ротман сравнивает с Армагеддоном.

На данный момент человечество, как отмечает Ротман, выбрасывает углекислый газ, возможно, в 10 раз быстрее, чем сибирские вулканы, которые привели к самому страшному массовому вымиранию за всю историю планеты.

Ученый объяснил, что когда, например, из-за извержения вулканов в атмосферу выбрасывается огромная порция CO2, то у Земли «есть несколько аварийных ручных тормозов». Так, сначала избыток углекислого газа поглощают океаны, становясь более кислыми, а затем pH океанов восстанавливается в течение сотен тысячелетий.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Ротман убежден, что если CO2 будет поступать в атмосферу в большом количестве в течение очень длительного времени, то планета справится. Но если углекислого газа будет поступать больше, чем нужно, за достаточно короткий период времени, то это, по его мнению, может «вызвать короткое замыкание в биосфере».

Скорость, с которой человечество сегодня выбрасывает CO2 в океаны и атмосферу, значительно превышает способность планеты справляться с этим, подчеркивает Ротман. Он считает, что Земля находится на «начальной стадии системного сбоя» и предупреждает, что если выбросы продолжатся в том же объеме, то человечество может столкнуться с серьезными последствиями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Общество
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования