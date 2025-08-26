Трамп назвал причину нежелания Путина встречаться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с журналистами в Белом доме, что Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот ему «не нравится».

По словам Трампа, война в Украине оказалась «серьезным личностным конфликтом». Тем не менее, президент США надеется на ее завершение «рано или поздно». Он добавил, что в случае отказала Путина встретиться с Зеленским Россию ждут «очень серьезные последствия» и что сроки встречи будут зависеть от самих глав государств. О каких именно последствиях идет речь, Трамп не уточнил.

Врач придумала «корабль для абортов» Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено Мир 11 минут чтения

Кроме того, президент США заявил, что он пока не обсуждал конкретные гарантии безопасности для Украины, но подтвердил, что США готовы поддерживать Киев. По его словам, страна «больше не тратит деньги на Украину», а все обсуждения вопросов о закупке оружия для нее ведутся через НАТО.

Также на пресс-конференции Трамп рассказал о готовности России сократить свой ядерный арсенал. Этот вопрос он обсуждал с Путиным во время саммита на Аляске. Президент США добавил, что к денуклеаризации в скором времени должен присоединиться Китай, который находится на третьем месте после США и России по запасам ядерного оружия.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

В конце прошлой недели Трамп заявил, что дает Путину еще «пару недель» на продвижение в вопросе завершения войны в Украине. Он пообещал принять «очень важное решение», если за это время стороны не добьются значительного прогресса. Под важным решением Трамп подразумевал введение масштабных санкций и пошлин или отказ от участия в переговорах.