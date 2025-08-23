EN
Трамп дал Путину еще две недели на достижение соглашения по Украине

2 минуты чтения 09:15 | Обновлено: 09:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что даст Владимиру Путину «пару недель» на продвижение в урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, если в течение этого срока не будет достигнут ощутимый прогресс, он примет «очень важное решение».

«Я приму решение о том, что мы будем делать, и это будет очень важное решение: введем ли мы масштабные санкции или масштабные пошлины, или и то, и другое, или же не предпримем никаких действий и скажем, что это ваша борьба», — сказал он журналистам в Белом доме.

Он добавил, что будет наблюдать за тем, состоится ли личная встреча между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которую он сам настаивал провести. Отвечая на вопрос журналистки CNN о том, может ли он вообще ничего не предпринять, если Путин откажется от переговоров, Трамп ответил, что разберется «чья в этом вина». 

«Если есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Посмотрим, состоится ли у них встреча, будет интересно посмотреть, а если нет, то почему они не провели встречу? Потому что я сказал им провести встречу. Но через две недели я буду знать, что я собираюсь делать», — сказал Трамп.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что встреча Путина с Зеленским пока не планируется. Как отмечает телеканал, это поставило под сомнение усилия Трампа по прекращению войны в Украине.

Комментируя слова Лаврова Трамп сказал журналистам, что многое зависит от готовности Путина и Зеленского сотрудничать. «Это как масло и уксус — немного несовместимо», — ответил американский президент.

22 августа Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве, в ходе которой обвинил Россию в затягивании переговорного процесса. На пресс-конференции Зеленский отметил, что обсуждал с Рютте гарантии безопасности для Украины, которые должны быть аналогичны статье 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.

