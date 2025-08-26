EN
Мир

Пассажирку поезда оштрафовали за слишком громкое мяуканье кота

2 минуты чтения 15:54

Пассажирку поезда, следовавшего из Парижа в Ванн, Камиллу оштрафовал контролер SNCF (государственной железнодорожной компании Франции) после жалобы ее попутчиков на постоянное и слишком громкое мяуканье ее кота по кличке Моне. Об этом сообщает BFMTV.

По данным издания, штраф составил 110 евро и вызвал у Камиллы, ехавшей со своим спутником Пьером, удивление. «[Кот] немного мяукнул в начале поездки, и после жалобы пассажира контролер выписал нам штраф», — рассказала женщина.

По словам Камиллы, она купила специальный билет для кота за семь евро. Животное было в клетке, предназначенной для перевозки кошек, к которой, как утверждает хозяйка Моне, кот привык во время многочисленных поездок.

Представитель SNCF, в свою очередь, обосновал штраф тем, что кот «не переставал мяукать», и на это пожаловались сразу несколько пассажиров. По его словам, Камилле предложили пересесть в соседний вагон, где было много свободных мест, но она отказалась.

«До сих пор стыдно, что SNCF может штрафовать людей, которые просто путешествуют со своими домашними животными, соблюдают правила и принимают все необходимые меры предосторожности», — отметила Камилла.

В SNCF заявили, что Камилла может оспорить штраф, и компания его пересмотрит с учетом ее показаний. Женщина заявила, что уже прошла эту процедуру и не намерена пользоваться поездами SNCF, пока компания не изменит свое решение и не вернет ей деньги.

Ранее в России предложили отменить плату за перевозку животных в любом виде транспорта, в том числе в поездах и самолетах. Депутаты Госдумы объяснили эту идею тем, что россияне станут забирать больше питомцев из приютов.

