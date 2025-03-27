Плату за питомцев в любом виде транспорта захотели отменить

В Госдуме предложили пересмотреть правила перевозки животных на всех видах транспорта. Плату за проезд питомцев следует отменить вовсе, в том числе на поездах и в самолетах, тогда люди станут чаще забирать бездомных животных из приютов, объяснили авторы инициативы, депутаты фракции «Новый люди», в обращении к Минтрансу, пишет «URA.RU».

Депутаты Георгий Арапов и Ярослав Самылин в письме на имя министра транспорта России заявили, что изменение правил поможет решить проблему переполненности приютов для бездомных животных. По словам авторов инициативы, «реализация указанной меры» повысит привлекательность «взятия животных из приютов» и создаст «прецедент для принятия аналогичных мер поддержки граждан».

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Депутаты в своем письме привели статистику, согласно которой число усыновлений бездомных собак и кошек увеличилось в 2024 году по сравнению с 2022-м в два раза.

Сейчас место для питомца в самолете или поезде обходится хозяину животного примерно в две–пять тысяч рублей в зависимости от габаритов существа, сообщил портал «Турдом». Некоторые перевозчики время от времени предоставляют льготы на перевозку собак и кошек, если их везут из приюта. Похожая акция сейчас действует у «Аэрофлота», но она временная, уточнил «Турдом».

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«Российские железные дороги» год назад изменили правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, запретив проводникам высаживать животных. Поводом стала смерть домашнего кота по имени Твикс, которого проводница выбросила из поезда на тридцатиградусный мороз в городе Кирове. Сейчас проводники обязаны при обнаружении в вагоне беспризорных животных передавать их работникам ближайшей станции.