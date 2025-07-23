Косаток заподозрили в атаках на яхты из мести за раненую самку

Стая косаток впервые за долгое время приплыла к побережью Страны Басков и атаковала французскую яхту с моряками. По одной из версий, морские млекопитающие уже несколько лет топят суда из мести за раненую самку. Об этом пишет The Telegraph.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июля вблизи испанского города Деба. Сообщается, что около 14:00 косатки протаранили французскую яхту Azurea примерно в двух морских милях (3,7 километра) от берега. Двое моряков на борту успели подать сигнал бедствия — их эвакуировала береговая охрана.

«По какой-то неизвестной причине косатки развили склонность к тому, чтобы ломать рули парусных яхт. Как только они достигают своей цели, интерес к судну у них пропадает», — рассказал профессор охраны дикой природы Университета Камбрии Фолькер Диеке.

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После случившегося власти разработали для моряков, плывущих в Гибралтарском проливе, специальные рекомендации. В случае встречи с косатками им советуют немедленно заглушить мотор и спустить паруса, отключить автопилот и эхолот, а также избегать резких и громких звуков, чтобы не провоцировать животных. Также рекомендуется обходить «горячие зоны» и держаться мелководья — глубиной около 20 метров — где косатки, как правило, не обитают.

В Испании советуют не останавливаться при приближении косаток, а, наоборот, на полной скорости направляться к отмелям — там хищникам сложнее наносить удары по рулевым системам. По словам директора фонда Loro Parque Хавьера Альмунии, после введения мер число атак в Гибралтаре снизилось на 90%.

Это уже не первый случай агрессивного поведения косаток у берегов Пиренейского полуострова. Первые нападения были зафиксированы в мае 2020 года. В сентябре того же года власти Испании запретили выход в море с северо-западного побережья страны после 29 атак на суда.

С тех пор как минимум шесть яхт были потоплены, включая две в прошлом году. В мае 2024 года 15-метровая парусная яхта Alboran Cognac затонула в Гибралтарском проливе после серии ударов, нанесенных косатками. Двух членов экипажа удалось спасти. В июле британская яхта Bonhomme William пошла ко дну после ночной атаки — все трое находившихся на борту были эвакуированы.

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Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах такого поведения. Морские биологи предполагают, что косатки могут атаковать из-за скуки. Есть и версии об оборонительном, игровом или территориальном характере их действий. Другая теория гласит, что самка по кличке Уайт Гладис научила сородичей атаковать суда после травмы от столкновения с лодкой или попадания в браконьерские сети.



