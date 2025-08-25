Спрятавшаяся от дождя в магазине лотерейных билетов женщина выиграла более сотни тысяч долларов

Жительница Китая попала под ливень и зашла переждать его в точку продаж лотерейных билетов. От скуки она купила лотерейный билет и выиграла один миллион юаней (140 тысяч долларов). Об этом пишет газета South China Morning Post.

8 августа жительница города Юйси в провинции Юньнань на юго-западе Китая возвращалась на работу после обеденного перерыва когда попала под внезапный ливень. В ближайшей доступности оказался магазин лотерейных билетов и тогда женщина решила зайти туда, чтобы переждать непогоду.

«У вас есть скретч-карты? Раз уж я застряла здесь из-за дождя, можно и поиграть немного», — сказала она продавцу.

По данным газеты, китаянка купила целый буклет скретч-билетов — около 30 штук по 30 юаней (чуть больше четырех долларов) каждый, на общую сумму 900 юаней (125 долларов). В отличие от регулярных розыгрышей, которые проходят ежедневно или еженедельно, скретч-билеты дают возможность выиграть сразу, а приз выплачивается на месте. Так, при сравнительно небольшой сумме ставки они дают покупателю шанс сорвать крупный выигрыш — свыше миллиона юаней.

Сообщается, что женщина принялась стирать защитный слой на билетах и уже на шестом из них обнаружила комбинацию, соответствующую выигрышу в размере одного миллиона юаней. По ее словам, в этот момент у нее «ослабли руки и ноги». «Я даже во сне не могла себе такого представить. Наверное это правда, что вода приносит удачу», — сказала она.

По данным издания, речь идет о китайской пословице, согласно которой вода символизирует богатство и удачу.

Владелец магазина подтвердил, что выигрыш женщины был официально оформлен через стандартную процедуру получения лотерейных призов. В интервью Jiupai News победительница рассказала, что решила не афишировать выигрыш в социальных сетях. На этом также настояла ее семья.

«Я часто вижу в ленте, как кто-то выигрывает пять или десять миллионов. На этом фоне мой приз не кажется таким уж большим», — поделилась она.

Ранее россиянин рассказал, что выиграл 100 миллионов рублей после сна жены о рыжем пауке — символ, который в народных поверьях считается предвестником скорого богатства.

