Мужчина выиграл 100 миллионов после сна жены о рыжем пауке

Житель Челябинской области стал обладателем суперприза в 100 миллионов рублей в тираже № 143 всероссийской лотереи «Мечталлион», организованной при участии Минфина России, пишет РБК со ссылкой на «Национальную лотерею».

По словам жены победителя, накануне покупки билета ей приснился рыжий паук — символ, который в народных поверьях считается предвестником скорого богатства. Утром Роман, многодетный отец и рабочий местного завода, зашел в почтовое отделение, чтобы, как обычно, приобрести пачку лотерейных билетов. Он уже четыре года участвует в лотереях и, по привычке, берет сразу 50 штук. Однако в тот день продавались только наборы по 10, и он уже хотел уйти, но продавец уговорила не отказываться и подобрала ровно 50 билетов из нескольких комплектов.

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«Получилась та же пачка. Я решил — пусть будет. Проверил билеты дома: сканирую очередной — и вижу выигрыш в 100 миллионов. Перепроверил раза четыре, потом пересмотрел шоу “Мечталлион”, где был этот розыгрыш, — и все сошлось», — рассказал Роман.

Сейчас семья живет в общежитии, и первой крупной покупкой, по их словам, станет собственная квартира. Остальные планы они пока обдумывали, но подчеркнули, что потратят выигрыш с умом, в том числе ради будущего своих детей.

По информации организаторов, в последнем крупном тираже «Мечталлиона» призы по миллиону рублей получили 18 человек. Всего было разыграно более 37 миллионов рублей, выигрышными признаны более 181 тысячи билетов.