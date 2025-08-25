EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Более ста человек заразились сальмонеллезом во время обеда в испанском отеле

2 минуты чтения 17:04

В Испании более ста человек пострадали в результате вспышки сальмонеллеза в отеле на курорте Ла-Манга-дель-Мар-Менор, расположенном в автономном сообществе Мурсия. Об этом пишет El Mundo.

Согласно предварительным данным Министерства здравоохранения региона, массовое отравление отдыхающих отеля произошло во время обеда в минувшую субботу, 23 августа. Первые микробиологические анализы госпитализированных пациентов подтвердили, что возбудителем заболевания стала бактерия сальмонелла, рассказали в ведомстве.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Отмечается, что у всех пострадавших наблюдались схожие симптомы: рвота, диарея, боли в животе и, в некоторых случаях, повышенная температура. По факту случившегося служба экстренной помощи направила на место пять мобильных бригад. 

После осмотра пострадавших, 20 из них доставили в отделение неотложной помощи больницы Санта-Лусия. На данный момент 18 из них уже выписаны, двое остаются под наблюдением врачей.

По данным регионального минздрава, на месте работают эпидемиологи и инспекторы по пищевой безопасности. Они берут пробы еды и ведут проверки среди сотрудников кухни, чтобы установить источник заражения. Власти также распорядились приостановить работу кухни отеля и организовать полную санитарную обработку всех помещений.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

В начале августа в Сочи погибли не менее 10 человек, которые отравились самодельной чачей, купленной на рынке «Казачий. По факту произошедшего, были арестованы две женщины. Согласно судебным материалам, 30-летняя женщина вместе со своей 71-летней напарницей знали, что «алкогольная продукция была изготовлена кустарным способом» и не соответствовала «требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash писал, что поддельный алкоголь изготавливался из чистого спирта, ароматизаторов и родниковой воды. По информации канала, число погибших от употребления этой смеси достигло как минимум 12 человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно