Более ста человек заразились сальмонеллезом во время обеда в испанском отеле

В Испании более ста человек пострадали в результате вспышки сальмонеллеза в отеле на курорте Ла-Манга-дель-Мар-Менор, расположенном в автономном сообществе Мурсия. Об этом пишет El Mundo.

Согласно предварительным данным Министерства здравоохранения региона, массовое отравление отдыхающих отеля произошло во время обеда в минувшую субботу, 23 августа. Первые микробиологические анализы госпитализированных пациентов подтвердили, что возбудителем заболевания стала бактерия сальмонелла, рассказали в ведомстве.

Отмечается, что у всех пострадавших наблюдались схожие симптомы: рвота, диарея, боли в животе и, в некоторых случаях, повышенная температура. По факту случившегося служба экстренной помощи направила на место пять мобильных бригад.

После осмотра пострадавших, 20 из них доставили в отделение неотложной помощи больницы Санта-Лусия. На данный момент 18 из них уже выписаны, двое остаются под наблюдением врачей.

По данным регионального минздрава, на месте работают эпидемиологи и инспекторы по пищевой безопасности. Они берут пробы еды и ведут проверки среди сотрудников кухни, чтобы установить источник заражения. Власти также распорядились приостановить работу кухни отеля и организовать полную санитарную обработку всех помещений.

