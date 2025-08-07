Десять человек погибли из-за отравления чачей в России

Адлерский районный суд отправил в СИЗО двух жительниц Сочи, которые продавали опасный для здоровья алкоголь под видом домашнего вина и чачи, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края. Представитель Следственного комитета заявил в суде, что от отравления этим алкоголем погибли 10 человек.

По версии следствия, 30-летняя женщина вместе со своей 71-летней напарницей продавали отравленный алкоголь на рынке «Казачий», понимая, что он изготовлен «неустановленными лицами кустарным способом».

В материалах дела указано, что от употребления этих напитков пять человек попали в больницу с токсическим отравлением, один из них погиб, а четверо находятся в тяжелом состоянии. При этом следователь на заседании уточнил, что погибли не менее 10 человек.

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Mash, поддельный алкоголь производили из чистого спирта, концентрата и родниковой воды. Канал утверждает, что погибших от употребления этой смеси уже как минимум 12.

Против двух женщин завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух и более лиц. Суд арестовал их на полтора месяца, до 4 октября. Им грозит до 10 лет колонии.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что среди погибших была семейная пара, которая приехала на отдых из Комсомольска-на-Амуре с двумя детьми четырех и 13 лет. По данным издания, Дарья и Максим попробовали чачу перед отъездом домой, после чего Дарья погибла «сразу». Родственники рассказали, что Максим ослеп и впал в кому, также у него отказали почки, врачам воронежской больницы не удалось его спасти.

Телеграм-канал Baza писал со ссылкой на местного жителя, что от употребления отравленного алкоголя погибли его мать, бабушка и брат, а его жена попала в больницу.