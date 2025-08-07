EN
Криминал

Десять человек погибли из-за отравления чачей в России

2 минуты чтения 15:22 | Обновлено: 15:57

Адлерский районный суд отправил в СИЗО двух жительниц Сочи, которые продавали опасный для здоровья алкоголь под видом домашнего вина и чачи, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края. Представитель Следственного комитета заявил в суде, что от отравления этим алкоголем погибли 10 человек.

По версии следствия, 30-летняя женщина вместе со своей 71-летней напарницей продавали отравленный алкоголь на рынке «Казачий», понимая, что он изготовлен «неустановленными лицами кустарным способом». 

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

В материалах дела указано, что от употребления этих напитков пять человек попали в больницу с токсическим отравлением, один из них погиб, а четверо находятся в тяжелом состоянии. При этом следователь на заседании уточнил, что погибли не менее 10 человек.

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Mash, поддельный алкоголь производили из чистого спирта, концентрата и родниковой воды. Канал утверждает, что погибших от употребления этой смеси уже как минимум 12.

Против двух женщин завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух и более лиц. Суд арестовал их на полтора месяца, до 4 октября. Им грозит до 10 лет колонии.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что среди погибших была семейная пара, которая приехала на отдых из Комсомольска-на-Амуре с двумя детьми четырех и 13 лет. По данным издания, Дарья и Максим попробовали чачу перед отъездом домой, после чего Дарья погибла «сразу». Родственники рассказали, что Максим ослеп и впал в кому, также у него отказали почки, врачам воронежской больницы не удалось его спасти.

Телеграм-канал Baza писал со ссылкой на местного жителя, что от употребления отравленного алкоголя погибли его мать, бабушка и брат, а его жена попала в больницу.

Горящие новости
