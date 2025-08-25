EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского

2 минуты чтения 12:45

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ответил отказом на предложение Андрея Ермака, главы администрации офиса президента Украины, присоединиться к политической команде Владимира Зеленского перед будущими выборами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Ермак был одним из многих гостей, которые приезжали к Залужному в Лондон после того, как Зеленский снял его с должности главнокомандующего ВСУ и отправил в Великобританию. В число посетителей Залужного входили украинские депутаты, гражданские активисты, представители богатых бизнесменов и бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт. Последний предложил Залужному свои услуги в качестве политического консультанта для избирательной кампании, однако экс-главком ВСУ отказался.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

По данным The Guardian, Залужный пообещал Ермаку не критиковать Зеленского публично, пока не закончится война в Украине и не устраивать «неприятных сюрпризов» администрации президента. «Если я решу пойти в политику, вы будете первым, кто узнает об этом от меня лично», — сказал Залужный Ермаку.

Кроме того, издание отмечает, что после ссоры Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале этого года вице президент США Джей Ди Вэнс и его команда хотели организовать созвон с Залужным. The Guardian пишет, что это объяснялось тем, что американские чиновники искали потенциальную замену Зеленскому. Однако Залужный после консультаций с главой администрации Зеленского отказался отвечать на звонок Вэнса.

За домом у бабушки
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
Криминал38 минут чтения

Отмечается, что Залужный никогда публично не заявлял о своих политических амбициях и сейчас в основном отказывается давать интервью. Команда Залужного следит за его публичными выступлениями в Лондоне, чтобы избежать мероприятий, где ему могут задать «неудобные вопросы». Посол не рассказывает о своих планах близким, однако в Киеве, пишет The Guardian, уверены, что он выбрал выжидательную тактику и готовится к предвыборной гонке.

Ранее американская журналистка сообщила, что Залужный уже начал подготовку предвыборной кампании, однако эту информацию опровергли его медиасоветница Оксана Тороп и депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно