СМИ: Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ответил отказом на предложение Андрея Ермака, главы администрации офиса президента Украины, присоединиться к политической команде Владимира Зеленского перед будущими выборами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Как пишет издание, Ермак был одним из многих гостей, которые приезжали к Залужному в Лондон после того, как Зеленский снял его с должности главнокомандующего ВСУ и отправил в Великобританию. В число посетителей Залужного входили украинские депутаты, гражданские активисты, представители богатых бизнесменов и бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт. Последний предложил Залужному свои услуги в качестве политического консультанта для избирательной кампании, однако экс-главком ВСУ отказался.
По данным The Guardian, Залужный пообещал Ермаку не критиковать Зеленского публично, пока не закончится война в Украине и не устраивать «неприятных сюрпризов» администрации президента. «Если я решу пойти в политику, вы будете первым, кто узнает об этом от меня лично», — сказал Залужный Ермаку.
Кроме того, издание отмечает, что после ссоры Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале этого года вице президент США Джей Ди Вэнс и его команда хотели организовать созвон с Залужным. The Guardian пишет, что это объяснялось тем, что американские чиновники искали потенциальную замену Зеленскому. Однако Залужный после консультаций с главой администрации Зеленского отказался отвечать на звонок Вэнса.
Отмечается, что Залужный никогда публично не заявлял о своих политических амбициях и сейчас в основном отказывается давать интервью. Команда Залужного следит за его публичными выступлениями в Лондоне, чтобы избежать мероприятий, где ему могут задать «неудобные вопросы». Посол не рассказывает о своих планах близким, однако в Киеве, пишет The Guardian, уверены, что он выбрал выжидательную тактику и готовится к предвыборной гонке.
Ранее американская журналистка сообщила, что Залужный уже начал подготовку предвыборной кампании, однако эту информацию опровергли его медиасоветница Оксана Тороп и депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.