EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Команда Залужного прокомментировала слухи о его выдвижении в президенты Украины

2 минуты чтения 20:12

Американская журналистка Кэти Ливингстон написала на своей странице в соцсети Х, что посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный начал подготовку к выборам президента Украины. Его медиасоветница, бывшая журналистка Украинской службы Би-би-си Оксана Тороп опровергла эту информацию.

Ливингстон утверждала со ссылкой на анонимный источник, что Залужный «без лишнего шума» готовится баллотироваться на пост президента и выступает в качестве прямой оппозиции Владимиру Зеленскому. По ее данным, Залужный уже создал в Лондоне предвыборный штаб и начал набор команды. 

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Журналистка писала, что руководителем штаба назначили генерал-лейтенанта Сергея Наева, а депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар якобы руководит работой штаба «за кулисами» в статусе заместителя руководителя кампании.

По данным Ливингстон, Оксана Тороп также занимается «медиа-операцией» Залужного, а замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Полина Лысенко отвечает за «международную информационно-просветительскую работу».

«Несмотря на прошлые опровержения, Залужный теперь, похоже, готов к серьезной президентской гонке — и опросы показывают, что он явный фаворит в борьбе с Зеленским», — написала Ливингстон.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

При этом Сюмар опровергла ее сообщение. В НАБУ отказались комментировать информацию «из крайне сомнительных источников». Тороп рассказала NV, что «ни о каком предвыборном штабе речь не идет». По ее словам, Залужный не раз высказывался, что президентские выборы в Украине невозможны, пока страна ведет войну. Тороп добавила, что она помогает Залужному только в вопросе контактов с медиа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram