Команда Залужного прокомментировала слухи о его выдвижении в президенты Украины

Американская журналистка Кэти Ливингстон написала на своей странице в соцсети Х, что посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный начал подготовку к выборам президента Украины. Его медиасоветница, бывшая журналистка Украинской службы Би-би-си Оксана Тороп опровергла эту информацию.

Ливингстон утверждала со ссылкой на анонимный источник, что Залужный «без лишнего шума» готовится баллотироваться на пост президента и выступает в качестве прямой оппозиции Владимиру Зеленскому. По ее данным, Залужный уже создал в Лондоне предвыборный штаб и начал набор команды.

Журналистка писала, что руководителем штаба назначили генерал-лейтенанта Сергея Наева, а депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар якобы руководит работой штаба «за кулисами» в статусе заместителя руководителя кампании.

По данным Ливингстон, Оксана Тороп также занимается «медиа-операцией» Залужного, а замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Полина Лысенко отвечает за «международную информационно-просветительскую работу».

«Несмотря на прошлые опровержения, Залужный теперь, похоже, готов к серьезной президентской гонке — и опросы показывают, что он явный фаворит в борьбе с Зеленским», — написала Ливингстон.

При этом Сюмар опровергла ее сообщение. В НАБУ отказались комментировать информацию «из крайне сомнительных источников». Тороп рассказала NV, что «ни о каком предвыборном штабе речь не идет». По ее словам, Залужный не раз высказывался, что президентские выборы в Украине невозможны, пока страна ведет войну. Тороп добавила, что она помогает Залужному только в вопросе контактов с медиа.