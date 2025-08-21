EN
Авиакомпании обвинили в продаже «мест у окна» без окон

2 минуты чтения

Две ведущие американские авиакомпании столкнулись с коллективными исками от пассажиров, которые при бронировании заплатили за «места у окна», но оказались в итоге у стены. Речь о перевозчиках United Airlines и Delta Air Line. Об этом пишут Reuters, The Washington Post и другие издания.

Все дело в том, что в некоторых моделях самолетов — Boeing 737, 757 и Airbus A321 — рядом с креслами у стены вместо окна оказываются воздуховоды или элементы конструкции. При бронировании это не указывается, хотя за такие места пассажиры платят как за «места с окнами», поясняют СМИ.

По оценке истцов, United могла продать свыше миллиона таких фальшивых «мест у окна», взимая при этом от 30 до 100 долларов за «привилегию». Пассажиры утверждают, что, узнав правду, выбирали бы другое место и не платили бы дополнительную сумму. «Другие авиакомпании, например Alaska Airlines и American Airlines, предупреждают о посадке у стены, а Delta и United этого не делают. Они сознательно взимают доплату, не говоря правду», — говорится в заявлении пострадавших.

Пассажиры указывают, что вид из окна в самолете может быть не просто приятным бонусом, а важной психологической поддержкой. Взгляд на внешнюю картинку успокаивает тревогу, отвлекает ребенка, помогает при укачивании и создает ощущение пространства, обращают внимание пострадавшие. В иске они требуют не только компенсации, но и введения запрета на продажу таких мест без соответствующих предупреждений, отмечают СМИ.

Ранее эти же авиакомпании обвинили в завышении цен для соло-путешественников. Журналисты The Economist изучили предложения американских перевозчиков и выяснили, что они берут с одного пассажира в одноместном бронировании больше, чем с каждого из двух пассажиров в паре на том же маршруте. Пользователи в сети назвали это «жадностью, вышедшей из-под контроля».

