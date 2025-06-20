Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США

За шесть лет он более 100 раз попал на самолет и обманул четыре авиакомпании

В США 35-летний мужчина шесть лет выдавал себя за бортпроводника, подделывал документы и бронировал билеты на самолет по внутренней системе, предназначенной для сотрудников авиакомпаний. За это время он больше 100 раз летал бесплатно. В феврале 2025 года его задержали на выходе к международному рейсу, и теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы и большой штраф. История, достойная продолжения фильма «Поймай меня, если сможешь», — в материале «Холода».

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Американец Тайрон Александр работал в авиации с 2010 года: сначала — в службе поддержки в Delta Air Lines, а с 2013 года — бортпроводником в двух региональных авиакомпаниях Atlantic Southeast Airlines и Republic Airways. И, хотя его карьера бортпроводника завершилась в 2015 году, бесплатно летать Александр не перестал.

В 2018 году он нашел способ, как бронировать авиабилеты, доступные только пилотам и бортпроводникам. Александр подавал заявки через внутренние системы авиакомпаний (как он получил доступ к ним — неизвестно). Его схема выглядела так: он брал билеты одного перевозчика, но представлялся сотрудником другого — чтобы усложнить проверку.

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Чтобы подтвердить, что он бортпроводник, Александр использовал не менее 30 поддельных служебных значков и указывал ложные данные о работе в семи разных авиакомпаниях. Всего он заполучил билеты от четырех авиакомпаний и слетал более 120 раз: в Атланту, Даллас, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и на другие направления.

34 из этих полетов совершала авиакомпания Spirit Airlines, которая и подала на него в суд. Так как для получения посадочного талона ему необходимо было указать свои настоящие имя, фамилию и дату рождения, его данные копились в базах перевозчика. В какой-то момент их накопилось достаточно, чтобы заподозрить мошенничество.

Мошенник, но безобидный

Управление транспортной безопасности США (TSA) заявило, что начало расследование в отношении Александра еще в 2023 году. В октябре 2024 года Окружной суд США во Флориде предъявил обвинение, а арестован безбилетник был в феврале 2025 года при попытке вылететь из Сан-Франциско в Австралию.

По информации суда, в 2022 году Александр пытался поступить в летную школу компании Alaska Airlines, а в 2024 — снова стать бортпроводником, но безуспешно. На момент, когда его арестовали в феврале 2025 года, он работал в службе поддержки клиентов American Airlines

5 июня федеральное жюри присяжных признало Тайрона Александра виновным по четырем пунктам дела о мошенничестве. Обвинители заявили, что он воспользовался льготами авиакомпаний, которые предоставляют возможность пилотам и бортпроводникам разных перевозчиков летать на некоммерческой основе. Кроме того, Александр был признан виновным в том, что под ложным предлогом проник в охраняемую зону международного аэропорта Форт-Лодердейл в городе Холливуд в штате Флорида.

Фото: Shutterstock

Управление транспортной безопасности США заявило, что приветствует обвинительный приговор Александру. Однако в ведомстве отметили, что в действиях подсудимого не было угрозы окружающим.

«Хотя Александр садился на самолет, получив посадочный талон обманным путем, он прошел все процедуры безопасности, включая проверку личности и физический досмотр, и не представлял угрозы для других пассажиров», — сообщил представитель управления

Приговор Александру вынесет судья Окружного суда США Жаклин Бесерра в августе 2025 года. Обвиняемому грозит до 20 лет за каждый эпизод по делу о мошенничестве и до 10 лет за проникновение в охраняемую зону аэропорта под ложным предлогом. Кроме того, по каждому из четырех эпизодов дела о мошенничестве Александру могут присудить штраф до 250 тысяч долларов, то есть в общей сложности до миллиона.

Тайрон Александр — не первый человек, который выдавал себя за сотрудника авиакомпании, чтобы бесплатно летать на самолетах. В 1969 году во Франции арестовали Фрэнка Абигнейла, который в 17 лет представлялся пилотом Pan American World Airlines и около года так попадал на рейсы. В итоге Абигнейл провел шесть месяцев во французской тюрьме, шесть — в шведской и два года — в американской.

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Эта история легла в основу фильма 2002 года «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

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