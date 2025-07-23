Авиакомпании стали повышать цены для одиноких пассажиров

Авиакомпании стали повышать цены на билеты для соло-путешественников. В этом убедились журналисты The Economist, которые проанализировали предложения сразу нескольких американских перевозчиков.

Ценовая дискриминация — не нововведение для авиакомпаний, уточняет издание. Они давно устанавливают разные тарифы в зависимости от дня недели и других факторов. Главная цель — повысить прибыль. Однако новая схема выделения путешествующих в одиночку людей в особую категорию вызвала волну критики в интернете.

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Популярный блог о путешествиях Thrifty Traveler еще в мае обратил внимание читателей, что три крупнейших американских авиаперевозчика — American, Delta и United — начали брать с одного пассажира в одноместном бронировании больше, чем с каждого из двух пассажиров в паре на том же маршруте. Пользователи возмутились и назвали это «жадностью, вышедшей из-под контроля».

Чтобы проверить ситуацию, The Economist провел собственное расследование и собрал данные о билетах эконом-класса на прямые внутренние рейсы трех компаний. Выяснилось, что Delta после критики отказалась от практики, а у American и United соло-пассажиры по-прежнему платят больше, особенно если путешествуют в будни.

Компания American, по информации журнала, использует эту схему гораздо активнее. На 57% маршрутов одиноким пассажирам приходится платить как минимум на 5% больше, тогда как у United — только на 8% маршрутов. Особенно ярко эта практика проявляется на коротких рейсах и там, где American не конкурирует с бюджетной Southwest.

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The Economist приводит конкретный пример. На маршруте из Гринвилла (Южная Каролина) в Шарлотт (Северная Каролина) билет с возвратом в пятницу стоит 811 долларов для одного пассажира и 565 долларов с человека для двоих. А при возврате в субботу цена снижается до 497 с пассажира, независимо от количества людей.

При этом отказ Delta и United от такого ценообразования не сделал билеты для одиночек выгоднее, отмечает издание. Теперь перевозчики просто повысили цены для групповых бронирований, сравняв их с тарифами для одного пассажира.

Российские авиаперевозчики тоже нередко сталкиваются с претензиями со стороны потребителей и властей из-за непрозрачного ценообразования. Недавно депутаты Госдумы предложили ограничить рост цен в периоды высокого спроса не более чем на 20%, чтобы защитить пассажиров от незапланированных трат. Сенатор Вячеслав Тимченко призвал провести анализ причин, по которым стоимость билетов на одни и те же маршруты может существенно различаться у разных авиакомпаний. При этом в ФАС заявили, что не зафиксировали резкого роста цен летом этого года, отметив, что динамика укладывается в рамки инфляции.