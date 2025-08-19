EN
Европа восстала против массового туризма

2 минуты чтения

Жители популярных европейских городов стали чаще протестовать против наплыва туристов, сообщает CNN. По данным телеканала, в этом году протестовали жители Канарских островов, Барселоны и других популярных испанских городов; венецианцы выступали против масштабной свадьбы основателя Amazon Джеффа Безоса, а сотрудники Лувра бастовали из-за переработок.

По мнению Эстреллы Диас Санчес, доцента маркетинга в испанском Университете Кастилья-Ла-Манча, протесты будут только расти. Она считает, что главная причина не в количестве туристов, а в том, что стремительный рост арендной платы на популярных направлениях вытесняет местных жителей с рынка жилья.

Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
Мир

Глава элитного британского туроператора Sunvil Ноэль Джозефидис сообщил, что разные места становятся популярными туристическими направлениями по одной схеме. Сначала дорогой туроператор предлагает путешествия в малопосещаемые неизвестные места, обеспечивая первым отдыхающим отпуск вдали от других людей.

После того, как какое-то место становится достаточно популярным, бюджетные авиакомпании запускают туда регулярные рейсы. Когда рейсов становится слишком много, лоукостеры снижают цены, привлекая еще больше туристов. Затем туроператоры находят новое тихое место, и цикл повторяется.

По мнению Джозефидиса, одним из направлений, которое в ближайшее время пройдет через такой цикл, будет греческий остров Самос. Он считает, что в Греции чрезмерной популярностью пользуются также Корфу и Крит.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика

По данным СМИ, стоимость свадьбы 61-летнего Безоса с 55-летней бывшей телеведущей Лорен Санчес оценивается от 7 до 30 миллионов долларов. Ради церемонии были перекрыты некоторые районы города. Несмотря на протесты, мэр Венеции Луиджи Бруньяро поддержал мероприятие, утверждая, что оно принесет прибыль городу и местному бизнесу.

Этим летом жители Доломитовых Альп в Италии установили турникеты на популярных горных тропах, чтобы сократить туристический поток. Однако распространение информации об этом привлекло в эти места еще больше путешественников.

