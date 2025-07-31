Уставшие от туристов итальянцы установили турникеты в горах

Уставшие от большого количества туристов жители Доломитовых Альп в Италии установили турникеты, преграждающие путь к популярным горным тропам, сообщает CNN.

Итальянские фермеры требуют за проход пять евро — они рассчитывали, что эта мера поможет сократить туристический поток. Однако распространение информации о турникетах и публикации в социальных сетях, на которых видно большое количество туристов на горных тропах, только увеличили число посетителей.

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«Средства массовой информации говорят о турникетах, все говорят об этом. И люди идут туда, куда идут все остальные. Мы овцы», — рассказал журналистам президент альпийского клуба «Альто-Адидже» Карло Дзанелла. Он считает, что туристы и инфлюенсеры посещают землю, находящуюся в частной собственности, поэтому фермеры имеют права требовать с них денег за проход.

Журналисты отмечают, что Доломитовые Альпы являются природным парком, итальянское законодательство предусматривает свободный доступ в такие зоны. Однако местные жители утверждают, что не получали никаких претензий от властей после установки турникета.

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Фермеры отмечают, что ожидали помощи от властей — туристы якобы оставляют мусор на территории их участков, когда проходят к горным тропам. Собеседники CNN также отметили, что завирусившиеся в соцсетях виды Альп привлекают в горы неподготовленных туристов — некоторые из них даже не проверяют расписание подъемников и пытаются подняться в горы в шлепанцах и с зонтиками для защиты от солнечных лучей.

Местный совет по туризму обратился в органы власти, чтобы добиться закрытия турникетов, однако они все еще находятся на своем месте. При этом совету пришлось нанять четырех сотрудников, которые следят за тем, чтобы туристы не отклонялись от троп, не мусорили, не заходили на луга и не запускали дроны. CNN отмечает, что в социальных сетях появляются фотографии, из которых следует, что в некоторые дни местные горные хребты посещают около четырех тысяч человек.