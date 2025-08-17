Эксперты рассказали о правильном ужине для хорошего сна

Газета The Guardian собрала рекомендации ученых о том, как можно улучшить сон благодаря правильному вечернему приема пищи. По словам экспертов, важно соблюдать режим питания, при этом влияние тех или иных продуктов на качество сна до конца не изучено.

Психолог из австралийского Университета Центрального Квинсленда Шарлотта Гупта считает, что главный совет для хорошего сна — поесть заранее. Она порекомендовала ужинать не позднее, чем за два часа до сна, чтобы не переваривать пищу ночью, но при этом не есть слишком мало, чтобы не просыпаться от голода.

Физиолог и диетолог Элизабет Махан из Института медицинских исследований Вулкока и Сиднейского университета рассказала, что пока нет исследований, которые бы точно указывали, какая диета способствует хорошему сну.

Махан указала, что, согласно одним исследованиям, жирная пища более сытная, поэтому помогает спать более спокойно. Однако другие ученые, напротив, отмечают, что богатые жирами диеты связаны с короткой продолжительностью сна.

Влияние углеводов на качество сна также до конца не изучено. «Я думаю, многие люди, например, избегают углеводов вечером или сокращают их потребление, и в результате им может больше хотеться есть поздно вечером», — сказала диетолог.

При этом Махан посоветовала есть больше овощей во время вечернего приема пищи, так как это позволяет замедлить пищеварение. «Ваш кишечник будет дольше получать эти питательные вещества, и у него будет больше шансов их усвоить. Поэтому, например, если вы съедите что-то менее калорийное, вы будете сыты, и вам не придется просыпаться среди ночи от голода», — пояснила она.

Нарушение сна может объясняться синдромом хронической усталости, который также сопровождается сильной утомляемостью, когнитивными расстройствами (эффект «тумана в голове») и ухудшением состояния после физической или умственной нагрузки. Недавно ученые из Эдинбургского университета установили связь между этим состоянием и генетикой.

Согласно исследованию ученых Пекинского университета и Военно-медицинского университета КНР, нерегулярный сон связан с развитием 172 заболеваний.

Так, поздний отход ко сну и нерегулярный режим сна оказались связаны с повышением риска заболеваний печени в 2,5 раза. Также нестабильный режим связан с 2,6-кратным увеличением риска гангрены. Ведущий автор исследования Шэнфэн Ван отметил, что в разговоре о качестве сна важно учитывать не только его продолжительность, но и регулярность.

Ранее ученые проанализировали 22 исследования о борьбе с бессонницей и выяснили, что лучше всего быстрому засыпанию способствуют йога, китайская гимнастика тайцзи, а также ходьба или легкий бег.