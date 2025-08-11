Медики предупредили об опасности поедающих мозг амеб

Власти округа Мурве на юго-западе австралийского штата Квинсленд предупредили жителей окружного центра Шарлевиль и города Аугателла, что в водопроводной воде была обнаружена поедающая мозг амеба, сообщило издание ABC. При попадании в организм неглерия Фоулера вызывает первичный амебный менингоэнцефалит (неглериаз).

Австралийские чиновники сообщили, что нельзя заразиться этой смертельной инфекцией при питье воды с неглериями, а также при приготовлении пищи и стирке с такой водой. Основной способ заражения — промывание носа загрязненной водой.

«Риск для населения минимален, пока люди не допускают попадания воды в нос во время купания, принятия душа или умывания», — заявил представитель минздрава Квинсленда. По данным ABC, с 2000 года в Австралии было зарегистрировано шесть случаев заражения, все из которых закончились смертью пациентов.

После заражения в течение трех-семи дней у пациентов появляются такие симптомы, как высокая температура, сильная головная боль, скованность шеи, спутанность сознания, сонливость, боль в горле, тошнота и рвота, галлюцинации, нарушения вкуса и обоняния, судороги. В 97% случаев болезнь заканчивается летальным исходом.

В прошлом году Роспотребнадзор сообщил, что в России не было выявлено случаев заражения Naegleria fowleri. По данным ведомства, чаще всего эти микроорганизмы встречаются в южных штатах США, в Индии и Пакистане. Представители этого вида обитают в пресных водоемах при температуре 25-30 градусов по Цельсию.

В Индии после заражения неглерией Фоулера прошлым летом выжил 14-летний мальчик. Предположительно, он заболел после купания в пруду в южном штате Керала. Медики сообщили, что им удалось вылечить подростка с помощью комбинации противомикробных препаратов, введенных в спинной мозг.