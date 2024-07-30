Подросток выжил после заражения поедающей мозг амебой

14-летний Афнан Джасим из Индии оказался одним из немногих в мире выживших после того, как в его организм попала амеба Naegleria fowleri, поедающая мозг. Об этом сообщает Би-би-си.

Предполагается, что амеба попала в организм подростка после того, как он искупался в местном пруду в южном штате Керала, вода в котором была загрязнена. В результате Афнан заболел первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ). Заболевание поражает нервную систему и приводит к летальному исходу в 97% случаев.

Би-би-си отмечает, что амеба обычно проникает в организм человека через нос и, пройдя через крибриформную пластинку — расположенную глубоко в черепе кость, — попадает в мозг.

Среди симптомов ПАМ — головная боль, лихорадка, тошнота, рвота, дезориентация, скованность шеи, потеря равновесия, судороги и галлюцинации. Спустя пять дней после купания у подростка начались судороги, и он пожаловался на головные боли.

Родители отвели ребенка к врачам, но его состояние не улучшилось. Отец мальчика, 46-летний фермер, рассказал Би-би-си, что случайно узнал об амебе из соцсетей. «Я читал что-то о том, что припадки могут быть вызваны инфекцией. Как только у Афнана начались припадки, я немедленно отвез его в местную больницу», — добавил мужчина.

Отец сменил несколько больниц, прежде чем оказался в городе Кожикоде в Baby Memorial Hospital. «Болезнь была диагностирована в течение 24 часов с момента появления симптомов», — рассказал лечивший ребенка Абдул Рауф.

Врачи провели Афнану тесты, которые помогли обнаружить наличие амебы в спинномозговой жидкости мальчика, а затем ввели в позвоночник мальчика комбинацию противомикробных препаратов. «В первый день пациент был не в сознании из-за судорог. Но через три дня состояние Афнана начало улучшаться», — рассказал Рауф.

Через неделю врачи повторили тесты и обнаружили, что амебы в его организме больше нет.

С 1965 года в мире было зарегистрировано около 400 случаев ПАМ, тогда как в Индии их было зарегистрировано менее 30. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в период с 1971 по 2023 год после заражения ПАМ выжили всего восемь человек в четырех странах — Австралии, США, Мексике и Пакистане.

Во всех случаях инфекция была диагностирована в период от девяти часов до пяти дней после появления симптомов, что сыграло решающую роль в выздоровлении пациентов.

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