Названы самые «летающие» страны

2 минуты чтения 21:46

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала страны с самым активным авиасообщением, а также самые загруженные маршруты и популярные самолеты мира. Статистика собрана за 2024 год, сообщает CNN.

Лидером по объему авиаперевозок стали США — там перевезли 876 миллионов пассажиров за год, в основном на внутренних рейсах. На втором месте — Китай, перевезший 741 миллионов человек и показавший рост на 18,7% по сравнению с 2023-м. Великобритания заняла третью строчку с 261 миллионами пассажиров, а четвертой стала Испания — 241 миллионов человек.

Девять из десяти самых загруженных авиамаршрутов, по оценке IATA, проходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Абсолютный рекордсмен по загруженности  — внутренний рейс Южной Кореи между курортным островом Чеджу и Сеулом, им в прошлом году воспользовались более 13 миллионов пассажиров. В Северной Америке лидирует перелет Нью-Йорк — Лос-Анджелес (2,2 миллиона человек за год), в Европе — маршрут Барселона — Пальма-де-Майорка (2 миллиона), в Латинской Америке — Богота — Медельин (3,8 миллионов), в Африке — Кейптаун — Йоханнесбург (3,3 миллиона).

По данным  IATA, самым используемым самолетом мира в 2024 году стал Boeing 737 (включая все модификации). Он совершил 10 миллионов рейсов. За ним следуют Airbus A320 (7,9 миллионов) и A321 (3,4 миллиона).

В отчете Международной ассоциации воздушного транспорта также упоминаются необычные туристические направления. Среди них, например, турецкий город Халфети, частично затопленный после строительства дамбы, но до сих пор населенный, также  — Ангола с ее малоизвестными природными ландшафтами, которая открывается путешественникам после долгой изоляции. А еще в список рекомендация IATA вошел китайский Чунцин, прозванный «8D-городом» за многоуровневую архитектуру, где поезда проходят прямо сквозь жилые дома, говорится в публикации.

Газета The New York Times ранее опубликовала список самых привлекательных направлений для путешествий в 2025 году. Туда включены как крупные культурные центры, так и менее очевидные, но стремительно развивающиеся направления. 

