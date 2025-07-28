Названы лучшие для посещения места в 2025 году

Газета The New York Times опубликовала ежегодный список самых привлекательных направлений для путешествий в 2025 году. В подборку вошли как крупные культурные центры, так и менее очевидные, но стремительно развивающиеся направления. По словам создателей списка, при отборе они учитывали не только достопримечательности и природу, но также новые культурные инициативы, транспортную доступность и усилия по устойчивому туризму.

Среди мест, которые стоит включить в планы, журналисты называют узбекскую Бухару. Осенью там пройдет международная биеннале современного искусства. Выставки разместят в отреставрированных караван-сараях, религиозных школах и других памятниках исламской архитектуры. Работы представят художники со всего мира, включая скульптора Энтони Гормли и художницу Лайлу Гоар.

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В число рекомендованных локаций от американского издания попал грузинский Кутаиси. В этом году в городе открылся цифровой музей в здании бывшей королевской резиденции, а также культурный центр с вечерами традиционных танцев и многоголосого пения. Город становится все более популярным благодаря прямым рейсам лоукостеров и близости к Черному морю и Кавказским горам, уточняет The NYT.

А для желающих совместить отдых на природе, винный туризм и пляжный отдых авторы списка предлагают Болгарию, которая с этого года является полноправным членом Шенгенской зоны. Там отменили пограничный контроль для стран ЕС и готовятся к переходу на евро. Туристам рекомендуют начать с Софии, а затем отправиться в Пловдив, на побережье Черного моря или в национальный парк «Рила».

Особое внимание редакция уделила тем направлениям, где происходят важные культурные события. Так, во французском Экc-ан-Провансе откроется полностью отреставрированная усадьба художника Поля Сезанна, а крупнейший за всю историю музейный проект представит более 100 его работ. Еще один культурный повод — первая выставка современного искусства в Непале. В поселении Лумбини, претендующем на право называться местом рождения Будды, уже открылся храм Тысячи Будд, а в 2025 году откроется новый буддийский центр с выставочными залами и пространствами для медитаций.

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Журналисты NYT рекомендуют также обратить внимание на Никарагуа. После открытия прибрежной трассы вдоль Тихого океана там доступны для посещения десятки пляжей. Среди других локаций — остров Самуи в Таиланде, ставший местом съемок нового сезона сериала «Белый Лотос». На фоне растущего турпотока власти расширили визовый режим и увеличили продолжительность безвизового пребывания.

Отдельный акцент сделан на устойчивом туризме. Например, на Галапагосских островах в Эквадоре в 2024 году вдвое выросла плата за вход в национальный парк. Средства направят на защиту экосистемы и модернизацию инфраструктуры. А в Гренландии открылся международный аэропорт в Нуке, и теперь добраться до острова можно прямым рейсом из США. Местные власти уже разрабатывают законы, позволяющие ограничивать число туристов, чтобы избежать перегрузки — по примеру Исландии.

Наконец, в Португалии журналисты NYT советуют выйти за рамки популярных маршрутов через Лиссабон и Порту и обратить внимание на Коимбру — старинный университетский город с музыкальной традицией фаду и архитектурным наследием. В последние годы здесь открылись новые отели и культурные пространства, а недавно в соседнем Кабанаш-де-Вириату начал работу музей, посвященный португальскому дипломату, который во время Второй мировой войны помог десяткам тысяч евреев получить визы для спасения.