СМИ раскрыли подробности переговоров об обмене Навального

В переговорах, которые должны были завершиться обменом Алексея Навального, принимал участие Станислав Петлинский. Он назвал себя «консультантом по безопасности», работал в военной разведке и администрации Владимира Путина. Российские СМИ связывали его с бывшим операционным директором немецкой платежной компании Wirecard Яном Марсалеком, обвиненным в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Газета пишет, что Петлинский встречался в Монако с продюсером фильма «Навальный» Одессой Рэй. Ранее об этой встрече без упоминания имени Петлинского рассказала Маша Гессен в своей колонке в The New York Times. Теперь WSJ рассказала подробности этой встречи.

По данным газеты, Петлинский подвез Рэй на белом кабриолете Rolls-Royce. «Накануне вечером он угостил ее дегустационным меню за 190 евро, включавшим тартар из лангустина с водорослями и тушеного морского окуня», — пишет издание. Отмечается, что друзья Рэй боялись, что Петлинский может ее похитить после того, как она расскажет о цели своей поездки.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт Общество 8 минут чтения

WSJ утверждает, что Петлинскому показалась «заманчивой» идея обмена Навального на киллера Вадима Красикова, которого в Германии осудили за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. СМИ также предполагали, что Красиков мог быть причастным к убийству бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

По возвращении из Монако Рэй встретилась с журналистом-расследователем Христо Грозевым и руководителем отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального Марией Певчих. По данным WSJ, именно Грозев определил Петлинского как потенциальный канал связи с Путиным, при этом он считал, что Петлинский может быть подосланным к нему киллером.

Рэй, Певчих и Грозев стали переписываться с Петлинским в мессенджере Signal, чтобы придумать план обмена, который устроил бы все стороны. В сообщениях Петилинского были в том числе имена заключенных — каких именно, WSJ не уточняет. К августу они составили проект примерно из 20 имен.

При этом в Белом доме не знали о встрече Рэй и Петлинского. Как пишет WSJ, администрация тогдашнего президента США Джо Байдена пыталась контролировать переговоры по вопросу освобождения осужденных в России американцев, в том числе морского пехотинца Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича, которых обвинили в шпионаже.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

Газета утверждает, что ФСБ предложила ЦРУ обменять заключенных американцев на Красикова, но администрация Байдена «не хотела навязывать столь тошнотворный компромисс ценному союзнику» в лице Германии и предполагала, что в случае согласия на такой обмен Россия начнет арестовывать и отправлять в заключение еще больше граждан США.

Вашингтону и Берлину потребовалось семь месяцев, чтобы договориться о сделке по образцу предложения Одессы Рэй, однако Алексей Навальный умер незадолго до планировавшегося обмена.

WSJ отмечает, что до сих пор продолжаются споры, могла ли администрация Байдена освободить Навального, если бы действовала быстрее. При этом, как пишет газета, вину в том, что этого не случилось, возлагают в том числе на Джейка Салливана, советника Джо Байдена по национальной безопасности.

В то же время некоторые американские чиновники считают, что Путин в принципе не собирался освобождать Навального, и участники переговоров допускают, что усилия по его обмену могли подтолкнуть Путина к убийству своего политического оппонента.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам Общество 11 минут чтения

По мнению Рэй, Салливан действовал слишком осторожно. WSJ пишет, что он считал правительство Шольца «психологически не готовым» к освобождению Красикова, и пытался найти альтернативные варианты обмена. Из-за этого он не спешил отправлять Германии официальный запрос, которого требовало правительство Шольца «для политического прикрытия», чтобы рассмотреть вопрос об освобождении Красикова.

В связи с этим Рэй, Певчих и Грозев обратились к Роджеру Карстенсу — он работал спецпредставителем Трампа по делам заложников во время его первого президентского срока, после чего перешел в администрацию Байдена. Рэй предложила устроить встречу Петлинского и Карстенса в Нью-Йорке, однако россиянин не смог прилететь, поскольку его не пустили в самолет в Дубае.

При этом Карстенс полетел в Израиль, где в тот момент находился неназванный российский миллиардер, которого WSJ называет «волшебником тайных каналов». Вероятно, он передал Путину предложение Карстенса об обмене. «Агентство» считает, что эти миллиардером мог быть Роман Абрамович.

