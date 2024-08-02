СМИ: Вадим Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака

Немецкий таблоид BILD со ссылкой на «западные разведки» заявил, что ему известны причины желания президента России Владимира Путина освободить отбывавшего заключение в немецкой тюрьме Вадима Красикова. В прошлом эти люди были тесно связаны, и Красиков обладает «опасными для Кремля знаниями», утверждают авторы публикации.

Неназванные источники BILD рассказали, что разведка одной из западных стран подозревает Красикова в причастности к смерти бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

В 1990-е годы, когда Владимир Путин работал заместителем губернатора Петербурга, ему приходилось «принимать меры против политических оппонентов». В феврале 2000 года, за месяц до президентских выборов в России, губернатор слишком скоропостижно скончался, полагают спецслужбы. Сердечный приступ был лишь одной из версий, заверил источник BILD, «родственники предполагали, что Собчак был убит».

«Есть подозрение, что Красиков мог сыграть роль в приходе Путина к власти», — сделал вывод источник в «западной разведке». Российский президент мог опасаться, что Красиков раскроет некую важную информацию, если останется в немецкой тюрьме, говорится в публикации BILD. Откровенность могла бы стать местью за то, что Кремль «не делает все для его освобождения», объяснил источник решение российских властей пойти на обмен заключенных.

Федеральная прокуратура Германии была против освобождения «тиргартенского убийцы». Министр юстиции Марко Бушшман признался, что это было его решение, «горькая уступка Путину». «Без этого решения, — объяснил чиновник журналисту BILD, — 16 человек оставались бы в путинской тюрьме и подвергались бы смертельному риску».

В 2019 году в берлинском парке Тиргартен Вадим Красиков застрелил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Федеральная прокуратура Германии утверждала, что киллер действовал по распоряжению «государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации».

Родственники убитого заявили Deutsche Welle, что разочарованы выдачей Красикова российским властям. Власти не уведомили родных жертвы о будущем обмене, сообщила вдова Хангошвили Манана Циатиева изданию «Кавка-Реалии».

В феврале 2024 года источники Financial Times утверждали, что после смерти Алексея Навального власти Германии потеряли интерес к обмену Вадима Красикова. Владимир Путин лично приехал в аэропорт «Внуково», где приземлился борт с россиянами, полученными в результате обмена. Президент пожал руку и обнял Вадима Красикова, когда тот спустился на летное поле.

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