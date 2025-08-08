Альпинисты всю ночь провисели на склоне высотой два километра

Два альпиниста несколько часов провисели на тросах на склоне горы Як-Пик в канадской провинции Британская Колумбия, пока до них не могли добраться спасатели, пишет медиа People со ссылкой на публикацию поисковой группы North Shore Rescue.

Альпинисты вызвали подмогу в 22:40 5 августа после того, как один из них упал и получил травму головы. Выбраться самостоятельно у них не получилось, и альпинисты застряли на склоне горы высотой два километра на тросах, отмечают журналисты. Спасатели долго не могли добраться до пострадавших из-за плохой погоды — им удалось сделать это только утром на следующий день.

Первую попытку спасатели предприняли сразу после получения вызова — они использовали вертолеты и приборы ночного видения. Однако быстро ухудшающиеся погодные условия не позволили приблизиться к альпинистам — помимо облаков видимость затруднял и дым от лесных пожаров.

Второй вылет экипажа вертолета также завершился неудачей — на этот раз помешали дожди. Одновременно спасатели привлекли к операции несколько опытных людей, некоторые из них отправились на саму гору. Результативный вылет удалось осуществить только в 5:00 6 августа — воздушная и наземная бригады смогли эвакуировать сначала раненного альпиниста, а затем и его напарника.

Операция завершилась после того, как с горы были вывезены и члены наземной бригады. Спасатели пожелали скорейшего выздоровления получившему повреждение альпинисту, про его состояние здоровья в публикациях не сообщается.

Ранее СМИ рассказали об альпинисте, чью жизнь спасла встроенная в iPhone функция экстренной спутниковой связи. Мужчина повредил лодыжку во время спуска с горы горы Сноумасс в США — он смог связаться со своим родственником с помощью горы iPhone, а тот вызвал спасателей.