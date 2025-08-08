EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Альпинисты всю ночь провисели на склоне высотой два километра

2 минуты чтения 17:51 | Обновлено: 17:52

Два альпиниста несколько часов провисели на тросах на склоне горы Як-Пик в канадской провинции Британская Колумбия, пока до них не могли добраться спасатели, пишет медиа People со ссылкой на публикацию поисковой группы North Shore Rescue.

Альпинисты вызвали подмогу в 22:40 5 августа после того, как один из них упал и получил травму головы. Выбраться самостоятельно у них не получилось, и альпинисты застряли на склоне горы высотой два километра на тросах, отмечают журналисты. Спасатели долго не могли добраться до пострадавших из-за плохой погоды — им удалось сделать это только утром на следующий день.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Первую попытку спасатели предприняли сразу после получения вызова — они использовали вертолеты и приборы ночного видения. Однако быстро ухудшающиеся погодные условия не позволили приблизиться к альпинистам — помимо облаков видимость затруднял и дым от лесных пожаров.

Второй вылет экипажа вертолета также завершился неудачей — на этот раз помешали дожди. Одновременно спасатели привлекли к операции несколько опытных людей, некоторые из них отправились на саму гору. Результативный вылет удалось осуществить только в 5:00 6 августа — воздушная и наземная бригады смогли эвакуировать сначала раненного альпиниста, а затем и его напарника.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

Операция завершилась после того, как с горы были вывезены и члены наземной бригады. Спасатели пожелали скорейшего выздоровления получившему повреждение альпинисту, про его состояние здоровья в публикациях не сообщается.

Ранее СМИ рассказали об альпинисте, чью жизнь спасла встроенная в iPhone функция экстренной спутниковой связи. Мужчина повредил лодыжку во время спуска с горы горы Сноумасс в США — он смог связаться со своим родственником с помощью горы iPhone, а тот вызвал спасателей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования