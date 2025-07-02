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Мир

iPhone спас жизнь пострадавшему альпинисту

2 минуты чтения 10:56

Функция спутниковой связи Apple помогла спасти жизнь альпинисту, застрявшему на высоте более трех тысяч метров на горе Сноумасс в США. Об этом сообщает местный телеканал FOX31 Colorado (KDVR) со ссылкой на офис шерифа.

Отмечается, что в минувшее воскресенье 53-летний альпинист достиг вершины горы Сноумасс, а затем начал спуск с помощью глиссирования — техники контролируемого скольжения по снежному склону.

Во время спуска альпинист повредил себе запястье. По данным телеканала, находясь вне зоны действия сотовой связи, мужчина смог воспользоваться встроенной в iPhone функцией экстренной спутниковой связи и отправил сообщение родственнику. Тот, в свою очередь, оперативно связался с офисом шерифа и местными спасательными службами.

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Сообщается, что информация о пострадавшем поступила в региональный центр экстренной связи округа Питкин в понедельник около 8:25 утра. В это время альпинист находился у озера Сноумасс на высоте около 3 346 метров и примерно в 13,3 километрах от начала тропы Snowmass Creek.

Как сообщили в офисе шерифа, мужчина оказался не в состоянии самостоятельно спуститься с горы. На помощь к нему отправилась команда из 17 спасателей, которым успешно удалось эвакуировать 53-летнего пострадавшего.

Спасатели и представители офиса шерифа подчеркнули важность наличия аварийного маячка, а также навыков использования спутниковых сообщений, которые могут «значительно ускорить спасательные операции». Кроме того, в экстренных ситуациях экстренные службы рекомендуют пользоваться функцией SOS на смартфоне, которая позволяет установить прямую связь со службами спасения.

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