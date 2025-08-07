Урожай винограда оказался под угрозой из-за пожаров во Франции

Французские виноделы сообщают об угрозе для урожая винограда 2025 года из-за лесных пожаров на юге страны, пишет Bloomberg.

Огонь пришел в районы производства винограда за 10 дней до сбора урожая. Представитель синдиката виноделов департамента Од Франк Сайян заявил об уничтожении большого количества виноградников, построек и оборудования. Значительную часть уцелевшего винограда региона не получится использовать из-за примененных для тушения пожаров химикатов и вреда, причиненного дымом.

«Ситуация для виноделов катастрофическая», — рассказал журналистам Сайан. Официальная оценка ущерба еще не проводилась, но производители винограда уже намерены встретиться с министром сельского хозяйства Франции на следующей неделе, чтобы обсудить компенсации. Площадь пострадавших виноградников, по мнению Сайана, «огромная».

Журналисты отмечают, что в департаменте Од производится около трех миллионов гектолитров (300 миллионов литровых бутылок) вина в год, половину этого объема составляют красные вина. При этом представители страховых компаний утверждают, что не ожидают выплаты больших компенсаций, поскольку некоторые частные владения (например, леса) не были застрахованы.

Крупнейший за последние 76 лет пожар во Франции вспыхнул во вторник вблизи деревни Ла Рибо. Площадь уничтоженных пожаром лесов уже превысила площадь Парижа, отмечали в Би-би-си. Французские пожарные пытаются взять огонь под контроль уже третий день подряд. На данный момент известно как минимум об одном погибшем и 13 пострадавших, среди которых 11 пожарных. Власти также сообщали об уничтожении 25 домов, более двух с половиной тысяч домохозяйств остались без света.

Ученые давно предупреждали о том, что этот район стал уязвимым для пожаров, отмечают журналисты. Это произошло не только из-за снижения уровня осадков, но и из-за вырубки виноградников. Пожар в департаменте Од уже нанес столько же ущерба, сколько все остальные девять тысяч пожаров этого года во Франции вместе взятые.