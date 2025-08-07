EN
Урожай винограда оказался под угрозой из-за пожаров во Франции

2 минуты чтения 22:59

Французские виноделы сообщают об угрозе для урожая винограда 2025 года из-за лесных пожаров на юге страны, пишет Bloomberg.

Огонь пришел в районы производства винограда за 10 дней до сбора урожая. Представитель синдиката виноделов департамента Од Франк Сайян заявил об уничтожении большого количества виноградников, построек и оборудования. Значительную часть уцелевшего винограда региона не получится использовать из-за примененных для тушения пожаров химикатов и вреда, причиненного дымом.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир

«Ситуация для виноделов катастрофическая», — рассказал журналистам Сайан. Официальная оценка ущерба еще не проводилась, но производители винограда уже намерены встретиться с министром сельского хозяйства Франции на следующей неделе, чтобы обсудить компенсации. Площадь пострадавших виноградников, по мнению Сайана, «огромная».

Журналисты отмечают, что в департаменте Од производится около трех миллионов гектолитров (300 миллионов литровых бутылок) вина в год, половину этого объема составляют красные вина. При этом представители страховых компаний утверждают, что не ожидают выплаты больших компенсаций, поскольку некоторые частные владения (например, леса) не были застрахованы.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
Общество

Крупнейший за последние 76 лет пожар во Франции вспыхнул во вторник вблизи деревни Ла Рибо. Площадь уничтоженных пожаром лесов уже превысила площадь Парижа, отмечали в Би-би-си. Французские пожарные пытаются взять огонь под контроль уже третий день подряд. На данный момент известно как минимум об одном погибшем и 13 пострадавших, среди которых 11 пожарных. Власти также сообщали об уничтожении 25 домов, более двух с половиной тысяч домохозяйств остались без света.

Ученые давно предупреждали о том, что этот район стал уязвимым для пожаров, отмечают журналисты. Это произошло не только из-за снижения уровня осадков, но и из-за вырубки виноградников. Пожар в департаменте Од уже нанес столько же ущерба, сколько все остальные девять тысяч пожаров этого года во Франции вместе взятые.

