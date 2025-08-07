Лесные пожары «беспрецедентного масштаба» бушуют во Франции

Глобальное потепление и засуха спровоцировали масштабные лесные пожары на юге Франции, в результате которых погибла женщина, еще 13 человек пострадали. Премьер-министр страны Франсуа Байру назвал происходящее «катастрофой беспрецедентного масштаба». Об этом пишет Би-би-си.

Сообщается, что пожар вспыхнул во вторник вблизи деревни Ла Рибо. Власти департамента Од назвали его крупнейшим лесным пожаром во Франции за последние 76 лет. Отмечается, что площадь лесов, уничтоженных пожаром в департаменте, превышает площадь Парижа.

Согласно спутниковым снимкам, опубликованным Meteo-France, густой дым от пожара заметен даже из космоса.

«Все ресурсы страны мобилизованы», — заявил президент Эмманюэль Макрон в соцсети X, призвав граждан «проявлять максимальную осторожность».

Всего к тушению пожара были привлечены 2150 пожарных. Сейчас они борются с огнем, который охватил более 15 тысяч гектаров. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов региона значатся Лаграсс, Фабрезан, Турниссан, Кустуж и Сен-Лоран-де-ла-Кабрерисс.

По данным префектуры, пожар уничтожил как минимум 25 домов, а более 2 500 домохозяйств остались без электричества. Также сгорели десятки автомобилей. Власти сообщили, что огонь быстро распространился из-за жары, сильного ветра и засохших растений.

«Это трагедия. Все вокруг черное, деревья полностью обгорели», — заявил Жак Пиро, мэр деревни Жонкиер, где сгорело несколько домов.

Как отмечает Би-би-си, регион стал особенно уязвим в последние годы из-за снижения уровня осадков и вырубки виноградников, которые ранее сдерживали распространение огня. Ученые давно предупреждали, что жаркое и засушливое средиземноморское лето делает этот регион крайне подверженным крупным природным пожарам.

По данным службы гражданской обороны Франции, этим летом по всей стране были зафиксированы более девяти тысяч пожаров, которые уничтожили почти 15 тысяч гектаров земли. Пожар в департаменте Од уже нанес столько же ущерба, сколько все остальные пожары вместе взятые.



