Землетрясение сдвинуло Камчатку с места

В результате недавнего мощного землетрясения полуостров Камчатка на российском Дальнем Востоке сдвинулся на два метра. Об этом в своем телеграм-канале сообщили ученые из камчатскоого филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток», — говорится в сообщении. При этом его авторы уточнили, что «максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова».

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Исследователи также отметили, что смещение полуострова Камчатка на два метра «сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония». «Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский, соответственно) сместился несколько скромнее», — добавили ученые.

По их словам, наблюдающаяся картина смешений «согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага». «Что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском», — резюмировали они.

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В ночь на 30 июля в 161 километре от побережья Камчатки на глубине 32 километров произошло мощное землетрясение. Согласно первым оценкам специалистов, его магнитуда составила 7,5, однако позже эксперты скорректировали данные, заявив о подземных толчках магнитудой 8,7.

Землетрясение спровоцировало цунами, обрушившиеся на побережья американских Гавайев, Японии, а также российских Северных Курил. Кроме того, на фоне подземных толчков началось извержение вулканов Ключевская Сопка и Крашенникова. При этом последний начал извергаться впервые более чем за 500 лет.