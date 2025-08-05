EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Землетрясение сдвинуло Камчатку с места

2 минуты чтения 12:32

В результате недавнего мощного землетрясения полуостров Камчатка на российском Дальнем Востоке сдвинулся на два метра. Об этом в своем телеграм-канале сообщили ученые из камчатскоого филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток», — говорится в сообщении. При этом его авторы уточнили, что «максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова».

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Исследователи также отметили, что смещение полуострова Камчатка на два метра «сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония». «Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский, соответственно) сместился несколько скромнее», — добавили ученые.

По их словам, наблюдающаяся картина смешений «согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага». «Что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском», — резюмировали они.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
Общество8 минут чтения

В ночь на 30 июля в 161 километре от побережья Камчатки на глубине 32 километров произошло мощное землетрясение. Согласно первым оценкам специалистов, его магнитуда составила 7,5, однако позже эксперты скорректировали данные, заявив о подземных толчках магнитудой 8,7. 

Землетрясение спровоцировало цунами, обрушившиеся на побережья американских Гавайев, Японии, а также российских Северных Курил. Кроме того, на фоне подземных толчков началось извержение вулканов Ключевская Сопка и Крашенникова. При этом последний начал извергаться впервые более чем за 500 лет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа
Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01 2 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования