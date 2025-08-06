СМИ рассказали о пострадавшей от землетрясения базе российских атомных подлодок

На Дальнем Востоке из-за мощного землетрясения пострадала российская база атомных подводных лодок «Рыбачий». Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении спутниковые снимки.

На опубликованных кадрах виден расположенный на базе плавучий пирс, который, судя по всему, отломился от своего основания. Других серьезных повреждений, как пишет газета, на снимках не видно. Также на них можно видеть несколько пришвартованных судов, включая пять подводных лодок.

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Официальные российские источники сообщения об ущербе, полученном базой подводных лодок в результате землетрясения, не комментировали. Также не было сообщений от международных организаций, осуществляющих мониторинг ядерных объектов, о повышенном уровне радиации в этом районе.

По словам опрошенных изданием экспертов, повреждения, которые можно заметить на спутниковых снимках, вряд ли повлияют на работу базы. «Ремонт пирса, вероятно, не будет дорогостоящим», — сообщила The New York Times исследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая использует открытые данные для изучения российских вооружённых сил.

База атомных подводных лодок «Рыбачий» является стратегическим центром Тихоокеанского флота России. Ее используют для обслуживания, размещения и эксплуатации атомных подводных лодок России в Тихоокеанском регионе.

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В ночь на 30 июля в 161 километре от побережья Камчатки на глубине 32 километров произошло мощное землетрясение. Согласно первым оценкам специалистов, его магнитуда составила 7,5, однако позже эксперты скорректировали данные, заявив о подземных толчках магнитудой 8,7.

Землетрясение спровоцировало цунами, обрушившиеся на побережья американских Гавайев, Японии, а также российских Северных Курил. Кроме того, на фоне подземных толчков началось извержение вулканов Ключевская Сопка и Крашенникова. При этом последний начал извергаться впервые более чем за 500 лет.

Позже российские ученые сообщили, что в результате землетрясения полуостров Камчатка сдвинулся на два метра.