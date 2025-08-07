EN
Тысячелетний замок выставлен на продажу в Милане

2 минуты чтения 19:19

Построенный в XI веке замок в пригороде Милана выставлен на продажу за 3,6 миллиона евро, сообщает итальянское профильное медиа Mansion Global.

Изначально он был военной крепостью знатного рода Ландриани, а башен и бойниц лишился только в первой половине XVI века после продажи другой влиятельной семье Таверна. Новые владельцы также украсили его помещения фресками эпохи Ренессанса.

В XIX веке замок уже был заброшен, его восстановление началось только в начале XX столетия, с тех пор он находился в частной собственности. Нынешний продавец купил его в 1980-е годы, журналистам не удалось установить его личность.

Замок давно не реставрировался, поэтому покупателю придется провести серьезный ремонт после завершения сделки, отмечает Mansion Global. Замок имеет отштукатуренный фасад белого цвета, красную крышу из черепицы, а его центральный двор украшает портал с остроконечными арками. Внутри здания расположены 10 спален и 10 ванных комнат.

Выставленный на продажу замок расположен на территории площадью в 4,8 тысячи квадратных метров. Итальянские риелторы считают, что он больше всего подойдет для отеля или центра благотворительного фонда. Однако они не исключают, что будущий владелец сможет использовать замок в качестве своей резиденции.

Одним из плюсов замка является его расположение — до него легко добраться из миланского аэропорта, а также из Германии, Швейцарии и Австрии. Также он построен на дороге, ведущей к морскому побережью Лигурии.

Ранее правительство Великобритании призвало начать продажу роскошного жилья, принадлежащего россиянам, которые попали под санкции. Поводом стало то, что эти люди не могут обслуживать свою собственность из-за наложенных ограничений — из-за этого их особняки приходят в упадок. Вырученные средства планируют отправлять на спецсчета.

