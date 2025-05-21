В Британии призвали распродать дома попавших под санкции россиян

Правительство Великобритании призвали урегулировать ситуацию с пустующими домами россиян, находящихся под санкциями. В частности, предлагается продать их недвижимость, а средства направить на спецсчета до снятия ограничений или принятия политического решения об их использовании. Об этом пишет Politico со ссылкой на обращение депутата Палаты общин Джо Пауэлла.

Поводом для обращения стали два объединенных в один особняк пятиэтажных таунхауса с видом на Кенсингтонский дворец на западе Лондона. Как отмечает издание, в 2018 году их приобрел за 16 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда рублей) российский бизнесмен Давид Давидович, попавший под санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.

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По данным Politico, лица, находящиеся под санкциями, не могут посещать, продавать или сдавать в аренду принадлежащую им недвижимость в Великобритании. Кроме того, санкционное законодательство усложняет оплату обслуживания и проведение даже необходимых ремонтных работ. В результате, как пишет издание, особняк Давидовича «пришел в упадок»: с колонн отслоилась краска, свисают провода, осыпалась облицовка, а на балконе поселились голуби.

«Дома заколочены досками, они в довольно плачевном состоянии, и с ними ничего не происходит. Выглядят ужасно. Это элитная недвижимость, которая простаивает без дела. Я бы сказал, что в некоторых случаях это активы российского государства», — рассказал один из жителей Найтсбриджа, выступающий за изъятие недвижимости у Давидовича.

Другой сосед бизнесмена выразил обеспокоенность тем, что со здания осыпаются осколки стекла, которые падают на его участок.

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Отмечается, что Пауэлл, которого называют одним из самых активных борцов с коррупцией, направил обращение государственному министру по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивену Даути. Он призвал принять меры в связи с «настоятельной необходимостью устранить любые непредвиденные последствия санкций, особенно в секторе недвижимости».

«Со временем мы будем все чаще сталкиваться с ситуацией, когда некоторые здания находятся в запущенном состоянии», — заявил депутат.

По словам Пауэлла, такую недвижимость следует продать, а вырученные средства разместить на специальных счетах до тех пор, пока санкции с владельцев не будут сняты или не будет принято политическое решение о дальнейшем использовании этих денег.

«Я думаю, изначально [было] естественно, что основное внимание предыдущего правительства было сосредоточено на наказании людей, связанных с Путиным и поддерживающих войну. Теперь нам нужно подумать о том, что мы можем сделать, если эти объекты останутся под санкциями в течение грядущих лет», — предложил политик.

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Согласно оценке Transparency International за 2022 год, россияне владели недвижимостью в Лондоне на сумму 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Однако реальная цифра, вероятно, значительно выше из-за сложной сети офшорных компаний, скрывающих истинных владельцев.



