Ученые выявили связь между депрессией и датой рождения

Канадские ученые выяснили, что мужчины, рожденные летом, чаще сталкиваются с признаками депрессии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Mental Health, обратило внимание научно-популярное издание Naked Science.

Ученые из Куантленского политехнического университета в Канаде решили изучить связь между сезоном рождения и симптомами депрессии и тревоги у взрослых. В ходе исследования, в котором приняли участие 303 человека, участникам предложили пройти два стандартных психологических теста для оценки уровня тревожности и депрессивных симптомов. Средний возраст респондентов составил 26 лет, при этом 65% из них были женщинами.

Результаты исследования показали, что критический уровень симптомов депрессии наблюдался у 84% участников, а тревожности — у 66%. Отмечается, что эти показатели значительно превышают общенациональные данные. Так, согласно другому исследованию, депрессию испытывали 22,3% канадцев, а тревожность — 25,1%.

В ходе нового исследования, ученые обратили особое внимание на связь между месяцем рождения и проявлениями депрессии. Оказалось, что мужчины, родившиеся летом, чаще других демонстрировали более высокий уровень депрессивных симптомов. У женщин такой зависимости выявлено не было, как и связи между временем рождения и уровнем тревожности у представителей обоих полов.

Канадские ученые пока затрудняются точно объяснить, с чем может быть связана такая сезонная закономерность. Среди возможных факторов они называют влияние внешней среды во время беременности, в частности, продолжительность светового дня и сезонные инфекции.

В то же время авторы подчеркивают, что полученные результаты не позволяют делать окончательные выводы. Во-первых, значительная часть выборки состояла из студентов вузов, а во-вторых, тестирование проводилось зимой, когда уровень депрессии традиционно выше. Поэтому настаивать на причинно-следственной связи между датой рождения и психическими расстройствами пока преждевременно.

Ранее австралийские ученые выяснили, что семь тысяч шагов в день снижают риск развития депрессии на 22%. Кроме того, такая физическая активность на 38% уменьшает риск деменции, на 25% — сердечно-сосудистых заболеваний, и на 6% — рака. При этом даже четыре тысячи шагов в день влияют на улучшение здоровья по сравнению с малоподвижным образом жизни.



