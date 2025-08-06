В сети обсуждают подтанцовку Татьяны Булановой

В социальных сетях завирисулись артисты подтанцовки Татьяны Булановой. В сети распространилось огромное количество любительских видео с концертов певицы. Пользователи тиктока повторяют их движения, Буланову приглашают на модные ивенты, но нашлись и те, кто увидел в происходящем признаки организованной кампании по раскрутке исполнительницы.

Буланова рассказала «Общественной службе новостей», что количество зрителей на ее концертах действительно увеличилось. Сама она объяснила внезапный скачок своей популярности цикличностью моды. По ее словам, забытое становится популярным, когда о нем напоминают. В качестве примера она привела случаи, когда в современном молодежном кино используют хит прошлых лет, что приводит к всплеску интереса к исполнителю.

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Подтанцовка Булановой тоже переживает новую волну популярности. Зумеры снимают видео с их движениями, а сами танцоры утверждают, что их минималистичный стиль — это особенность работы со звездой 90-х.

«Но у нас хореография не совсем олдскульная, там абсолютно разные стили перемешаны: хип-хоп, эстрадный танец, трюки какие‑то», — рассказал «Афише» артист команды Булановой Дмитрий Берегуля.

Он также отметил, что некоторые завирусившиеся видео были сняты в неудачные моменты. «Мы постоянно гастролируем, устаем. А если бы люди видели концерт сами — то мы там вполне себе зажигали. Мы относимся к этому легко, а что нам, париться, что ли?» — добавил он.

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Однако в сети не все поверили в естественную природу всплеска интересе к творчеству Булановой и ее танцоров. Некоторые считают, что есть лишь одно логичное объяснение для синхронного появления в интернете такого количества роликов с подтанцовкой артистки — скоординированная кампания по ее раскрутке. Сторонники этой теории отмечают, что Буланова выступает вместе с этими танцорами последние 20 лет и сейчас совершенно непонятно почему они внезапно привлекли столько внимания.

«Таня такое бы точно не придумала, просто за нее решил тоже кто-то большой и серьезный взяться, чтобы раскрутить и катать по России, как Кадышеву», — пишет телеграм-канал о поп-культуре «Телеканал Страз».

В начале июля стало известно, что песни Булановой неожиданно полюбили зумеры. Как сообщалось, именно они массово скупают билеты на ее концерты. Ранее вирусными также стали хиты 66-летней народной артистки России Надежды Кадышевой.