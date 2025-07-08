Зумерам полюбилась Татьяна Буланова

Российская певица Татьяна Буланова неожиданно стала кумиром молодого поколения — зумеры массово скупают билеты на ее концерты и записывают тиктоки под ее песни. Сама артистка объясняет новую волну популярности цикличностью моды, пишет «Общественная служба новостей».

«Вы знаете, я приверженец того мнения, что мода и музыка цикличны. Что-то, о чем давно забыли, приобретает популярность, когда о нем напоминают. Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодежи, они услышали и подсели на них. Все, песня и исполнитель снова в топе», — сказала Буланова.

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По ее словам, сегодня песни, попадая в социальные сети, могут мгновенно стать узнаваемыми. Певица предположила, что одну из ее композиций «кто-то залил в сеть, и она там завирусилась».

«Поэтому и начали снова слушать некоторые мои треки», — поясняет Буланова. При этом, несмотря на возросшую популярность, артистка исключила возможность повышения цен на свои выступления и концерты.

Ближайший концерт Татьяны Булановой состоится 12 июля в клубе Petter, билеты на который продаются по цене от 12,5 тысячи рублей.

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Аналогичную волну популярности сейчас переживает и другая звезда 90-х — 66-летняя народная артистка России Надежда Кадышева. Зумеры и миллениалы активно скупают билеты на ее концерты, что привело к троекратному росту доходов певицы после нескольких лет перерыва. С 2025 года ансамбль ее супруга «Золотое кольцо» полностью отказывается от камерных сидячих залов и переходит на стадионы, чтобы вместить всех желающих.

Это случилось после того, как ее старые хиты неожиданно стали вирусными в соцсетях. Под песни Кадышевой снимают танцы, видео с мемами, свадебные ролики и даже делают переводы на другие языки. В тренды вновь попали треки «Течет ручей» и «Плывет веночек».



