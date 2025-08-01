СМИ: Трамп «всерьез» задумался о помиловании Diddy

Президент США Дональд Трамп «всерьез рассматривает» возможность помилования рэпера и продюсера Шона «Дидди» Комбса, которому должны вынести приговор в октябре. Об этом со ссылкой на источники, в том числе в администрации Трампа, пишет Deadline.

В начале июля присяжные оправдали «Дидди» по самым тяжким статьям — обоим эпизодам торговли людьми с целью сексуализированной эксплуатации, а также в создании преступного сообщества, благодаря чему он избежал пожизненного заключения. Дату вынесения окончательного приговора назначили на 3 октября, обвиняемому грозит от двух до трех лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

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По данным издания, скорее всего, в срок будет засчитано уже отбытое время, однако федеральные прокуроры настаивают на максимально возможном наказании. Ожидается, что сразу после оглашения приговора защита Комбса, состоящая из десяти адвокатов, подаст апелляцию.

Еще два месяца назад Трамп впервые публично допустил возможность помилования Дидди во время общения с прессой в Овальном кабинете. «Я обязательно изучу все факты, если увижу, что с человеком обошлись несправедливо — независимо от того, поддерживает он меня или нет», — заявил тогда американский президент. Он также отметил, что не общался с рэпером «много лет».

Deadline напомнил, что Комбс когда-то поддерживал Трампа, а сам республиканец даже называл его «хорошим другом». Однако во время первого срока Трампа, рэпер стал его открытым критиком и в 2020 году публично поддержал Джо Байдена.

Источники Deadline сообщают, что вопрос о помиловании Шона Комбса все чаще обсуждается в Белом доме. Рост интереса к этой теме совпал с недовольством среди сторонников MAGA из-за того, что Министерство юстиции пока не опубликовало обещанные документы, связанные с покойным финансистом и бывшим другом Трампа Джеффри Эпштейном.

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Защита Комбса под руководством Марка Агнифило и Тени Гераго отказалась комментировать возможное помилование. В администрации президента на запрос журналистов ответили, что «Белый дом не комментирует наличие или отсутствие ходатайств о помиловании».



