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Мир

Кыргызстан запретил порно

2 минуты чтения 12:38

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 28 июля подписал закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет пространстве Кыргызской Республики». Закон должен вступить в силу через 10 дней после подписания.

Целью закона названа «защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности». В пресс-релизе на сайте президента сообщается, что теперь все интернет-провайдеры, владельцы сайтов и страниц в интернете обязаны блокировать доступ к порно, иначе будут привлечены к ответственности.

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Законопроект инициировала группа депутатов, которая считает, что порнографический контент не соответствует исламским моральным ценностям и угрожает развращению молодежи в стране. «Мы создаем возможность для блокировки таких безнравственных вещей, которые не сочетаются с нашими народными ценностями и могут навредить будущему поколению страны. Я понимаю, что мы не сможем заблокировать все подобные сайты за один день, но это первый шаг», — говорил один из инициаторов закона Марлен Маматалиев.

Хотя многие признавали, что в эпоху VPN доступ к таким материалам все равно сохранится, парламент Кыргызстана все же принял закон 25 июня.

Документ не раз критиковал депутат Дастан Бекешев. Во время обсуждения в парламенте он предупреждал о рисках таких ограничений для всего населения. 29 июля в своем телеграм-канале он вновь высказался против закона.

«Государство не должно быть папой и мамой для дееспособных взрослых людей, которые по идее — только по идее — способны сами разобраться, что им полезно, а что вредно. Запреты такие не работают в сети интернет, хотя с монополизацией внешнего трафика можно его замедлить, отфильтровать и дать взрослым дееспособным в чистом отфильтрованном виде», — считает Бекешев. 

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Кроме того, он возмутился размытостью некоторых формулировок в законе.

«Что такое элементы порнографического характера? Это будет определять не гражданин, который быть может и способный в математике и программировании, в написании филосовских трактат, не гражданин, который способен воспитать порядочных детей, а гражданин, обличенный властью — не обязательно судебной. То есть, гражданин в министерстве культуры лучше знает, чем другие граждане, что полезно, а что вредно?» — вопросил политик.  

Он также напомнил, что цензура «плохого» всегда приводит к еще большей цензуре.

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