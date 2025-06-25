Закон о запрете интернет-порно приняли в Кыргызстане

Парламент Кыргызстана принял закон, запрещающий распространение порнографического контента в интернете, передает РБК.

Как сообщается, новый закон предусматривает создание «черного списка» порносайтов, а также проведение технической фильтрации порнографического контента на уровне интернет-провайдеров. За нарушение запрета для операторов связи предусмотрены штрафы и лишение лицензии.

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В ходе обсуждения законопроекта в кыргызстанском парламенте развернулась бурная дискуссия. В основном сторонники принятия запрета говорили о несоответствии порнографии исламским моральным ценностям и угрозе развращения молодежи в стране.

Кроме того, по мнению некоторых парламентариев, свободный доступ к порно негативно сказывается на демографии. «Раньше, когда не было порнографии, наши предки рожали по 10-15 детей! Поэтому такое надо запретить», – заявил депутат Аккулу Бердиев.

«А мне кажется, что когда люди смотрят такое, наоборот, рождаемость повышается», — ответил ему депутат Исхак Масалиев, сразу оговорившись, что все равно поддерживает запрет.

В то же время среди депутатов нашлись и противники введения ограничений. «Может, все таки взрослым, хотя бы под паролем, как-то разрешить? Если хочет, пусть смотрит. Вон, в Японии же смотрят, и ничего, с ума не сошли, развиваются. Пусть он сидит дома и утешает себя, расслабляет. А вы просто берете и запрещаете! А вдруг он из-за этого пойдет на улицу, искать это!» — заявил депутат Дастан Бекешов.

При этом даже сторонники запрета признали, что в эпоху широкого использования VPN порнографический контент в интернете останется доступным для желающих и после введения ограничений.

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В июле 2024 года власти Кыргызстана полностью запретили в стране вебкам-индустрию. Спустя несколько месяцев аналогичный запрет приняли и в Казахстане.