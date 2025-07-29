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Мир

Брата фронтменов Oasis обвинили в изнасилованиях

2 минуты чтения 08:16

В Великобритании местная полиция предъявила обвинение в изнасилованиях и угрозах убийством старшему брату фронтменов рок-группы Oasis Лиама и Ноэля Галлахеров, 59-летнему Полу. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на сообщения британских властей.

В общей сложности Полу Галлахеру вменяют три изнасилования, три эпизода умышленного удушения, два эпизода угроз убийством, нанесение телесных повреждений и контролирующее поведение.

По данным следствия, преступления были совершены в период с 2022 по 2024 год. Женщина, предположительно, пострадавшая от действий Галлахера, находится под защитой властей, уточняет издание. По его данным, старший брат фронтменов Oasis предстанет перед судом 27 августа.

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Братья Ноэль и Лиам Галлахеры основали группу Oasis в 1991 году. Их старший брат Пол участия в деятельности музыкального коллектива не принимал. Группа быстро завоевала популярность, став одним из символов брит-попа 1990-х годов. Такие песни Oasis, как Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova и Live Forever приобрели статус культовых. 

Второй альбом коллектива  — (What’s the Story) Morning Glory? 1995 года стал одним из самых продаваемых в истории музыкальной индустрии Великобритании, его мировые продажи превысили 22 миллиона копий. Всего пластинки Oasis разошлись тиражом более 75 миллионов копий, а сама группа получила множество премий, включая Brit Awards и MTV Europe Music Awards.

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В 2009 году группа распалась, однако, спустя 15 лет, в 2024 году братья Галлахеры объявили о ее воссоединении и анонсировали несколько концертов в Великобритании и Ирландии летом 2025 года. В мае менеджер Oasis Алек МакКинли сообщил, что после завершения нового тура братья Галлахеры не собираются писать новые песни или давать другие концерты.

«Это, по сути, последний раз, как уже говорил Ноэл в прессе. Это шанс для фанатов, которые никогда не слышали группу вживую, увидеть ее. Но нет, никаких планов относительно новой музыки нет», — сказал МакКинли.

Как сообщалось, первый после воссоединения Oasis концерт в британском Кардиффе был омрачен действиями мошенников. Десятки фанатов легендарной группы заплатили сотни и даже тысячи долларов за VIP-билеты, которые, как выяснилось позже, были поддельными.

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