Легендарная рок-группа Oasis объявила о воссоединении 

Братья Ноэль и Лиам Галлахер объявили о воссоединении рок-группы Oasis спустя 15 лет после того, как распалась. Они проведут несколько концертов в Великобритании и Ирландии летом 2025 года.

«Умолкли ружья. Сошлись звезды. Закончилось великое ожидание. Приходите на концерты. По телевизору этого не покажут», — говорится в инстаграме Oasis.

Всего в июле и августе 2025 года музыканты планируют провести 14 концертов в пяти городах — Лондоне, Манчестере, Кардиффе, Эдинбурге и Дублине. Билеты поступят в продажу в 9 утра 31 августа.

Кроме того, на сайте группы сообщается, что в 2025 году Oasis также планируют отправиться в тур по Европе. Однако его даты пока не определены.

Группа Oasis была основана в 1991 году. Изначально в нее вошли вокалист Лиам Галлахер, гитарист Пол Артурс, бас-гитарист Пол Маккиган и барабанщик Тони Маккэрролл. Позже к группе присоединился Ноэль Галлахер, который стал основным автором песен.

В конце августа 2009 года Ноэль ушел из группы после драки с Лиамом на фестивале во Франции. Их выступление тогда отменили в последнюю минуту, а после Ноэль написал, что «больше ни дня не может работать с Лиамом».

После этого братья занялись сольными проектами. Так, Лиам Галлахер основал группу Beady Eye, которая распалась в 2014 году после выпуска двух альбомов. После этого он начал сольную карьеру. Ноэль Галлахер в 2010-м создал группу Noel Gallagherʼs High Flying Birds и записал четыре пластинки.

Ни один из этих проектов на смог получить такой же популярности, как группа Oasis, пишет Би-би-си. Они считаются одной из наиболее коммерчески успешных британских рок-групп, тиражи альбомов которой превысили 50 миллионов экземпляров.

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