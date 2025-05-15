Oasis не будет выпускать новые песни или давать концерты после тура в 2025 году

Менеджер легендарной рок-группы Oasis Алек МакКинли сообщил, что братья Ноэль и Лиам Галлахер после воссоединения и тура, который пройдет в этом году, не собираются писать новые песни или давать другие концерты. Об этом он рассказал журналу Music Week.

«Это, по сути, последний раз, как уже говорил Ноэл в прессе. Это шанс для фанатов, которые никогда не слышали группу вживую, увидеть ее. Но нет, никаких планов относительно новой музыки нет», — сказал МакКинли.

Music Week пишет, что билеты на тур, состоящий из 41 концерта, которые пройдут с июля по ноябрь в Великобритании, Ирландии, Северной и Южной Америке, а также Океании, уже распроданы.

Я переехала в Лондон по визе таланта Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать Общество 6 минут чтения

​​Тур «Oasis Live ’25» стал самым масштабным концертным запуском, когда-либо проводившимся в Великобритании и Ирландии, отмечает издание, добавляя, что более 10 миллионов фанатов из 158 стран выстроились в очередь, чтобы купить билеты прошлым летом.

О воссоединении Oasis стало известно в конце августа 2024 года. Группа распалась в конце августа 2009 года. Тогда Ноэль заявил о своем уходе после драки с Лиамом, написав, что «больше ни дня не может работать с Лиамом». Выступление братьев на фестивале во Франции тогда отменили в последнюю минуту.

Изначально в рок-группу, основанную в 1991 году, входили вокалист Лиам Галлахер, гитарист Пол Артурс, а также бас-гитарист Пол Маккиган и барабанщик Тони Маккэрролл. Позже к ним присоединился Ноэль Галлахер. Он в результате стал основным автором песен Oasis.